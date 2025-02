Le sauvage lyrique



Peintre, sculpteur, dessinateur, Ugo Attardi, né à Sori (Gênes) en 1923 de parents siciliens, a traversé l’art italien du second XXe siècle à partir d’une position de cohérence singulière et irréductible : artiste figuratif.

Avant de porter ce nom, ce catalogue-édition, L’héritier sauvage fut aussi le titre de son unique et célèbre roman, témoin de l’histoire convulsée du XXe siècle et de sa révolte finale, où mythes, symboles et rêves cohabitent dans un même rêve de beauté et de violence.

Après avoir été parmi les créateurs du groupe « Forma 1 », dès ,es années 50, puis dans les années 60 le groupe « Il Pro e il Contro », il n’a cessé d’étudier les mécanismes de l’oppression et de la violence en identifiant, dans les suggestions et les échos du grand art du passé, les points cruciaux de la relation nécessaire qui lie l’artiste à l’histoire.

Artiste complet, il aborda beaucoup de formes artistiques et au cours des deux décennies qui ont précédé sa mort (Rome 2006) : ses œuvres ont été exposées dans bien des musées et lieu en diverse capitales européennes.



Par et pour lui, de Goya au Titien, de Velázquez au Bernin, de Grosz à Boccioni, ces inspirateurs sont devenus l’instrument d’une œuvre de démystification visionnaire, à la fois hallucinée et passionnée, qui enregistre l’actualité impérieuse de tout langage dans lequel selon les mots d’Attardi : « nous sommes contemporains à tant d’époques ».

jean-paul gavard-perret

Ugo Attardi. L’erede selvaggio. Opere. 1944-2001, Edizioni Silvana, 2024, 120 p. – 25,00 €.