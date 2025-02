Sonja Delzongle, Apnée

Retenez votre souffle !

Après Thanatea (Fleuve Éditions – 2023) où elle imagine un lieu où les morts sont rois, Noir comme l’orage (Fleuve Éditions – 2024) où un criminel use de forces électrostatiques, Sonja Delzongle fait débuter l’intrigue de son nouveau roman dans le monde des apnéistes.

Ce 22 juillet 2023, Lukas Berger, surnommé Fishman, s’apprête à plonger dans Blue Hole, ce gouffre marin de la mer Rouge, au bord de l’Égypte, pour une nouvelle performance. Outre les moyens de sécurité, trois femmes suivent sa plongée grâce aux outils modernes de communication. Il y a Ana, sa mère handicapée, Fiona, sa sœur, et Claire Torres, sa compagne depuis cinq ans, apnéiste elle-même. Si la descente se déroule bien, la suite est plus confuse. Alors qu’il devrait passer dans un tunnel et atteindre un second câble pour remonter, il n’apparaît pas. Les minutes s’égrènent et il faut se rendre à l’évidence, c’est le drame. Les recherches restent vaines. Lukas a disparu.

Claire imagine, dans un état de stress sévère, toutes les causes possibles, de l’attentat à l’enlèvement, de la vengeance à l’abandon et la disparition volontaire. Elle s’est disputée avec lui peu de temps avant. Elle décide, contre l’avis d’Amir, son coach et celui de Lukas, de plonger pour tenter de trouver une explication. Alors qu’elle sort du tunnel elle se retrouve face à une plongeuse en tenue, avec bouteilles, morte. Elle se réveille à l’hôpital militaire du Caire. Les examens ne décèlent aucune séquelle consécutive à son malaise, mais révèlent qu’elle est enceinte.

C’est Juliet Grange, la médecin-chef de la compétition, qui lui conseille de prendre du recul et de partir se ressourcer. Or, Lukas, qui a été victime de circonstances l’éloignant de Blue Hole, engage une détective privée, Albane Beaulac, pour retrouver Claire. Lles cadavres se multiplient sur le site et très vite les principaux acteurs du drame…

Sonja Delzongle ne laisse aucun répit à on lecteur, multipliant les actions, les révélations, les coups de théâtre et les rebondissements. Chaque chapitre, en général assez court, apporte son lot de péripéties tout en conservant une cohérence parfaite dans la narration. Très vite, le récit monte en tension et les attitudes des protagonistes ne peuvent s’expliquer que par des événements difficiles vécus dans un passé proche ou lointain.

La romancière mène un travail approfondi sur la psychologie des personnages, sur leurs caractères, les dotant de traumatismes, de séquelles, de cassures, de fêlures liées à l’enfance, à l’adolescence ou en lien avec des situations récentes mal vécues. Elle établit, pour faire vivre son histoire, une galerie riche en individus tournant autour des trois pivots que sont Lukas, Claire et Albane Beaulac.



Toujours très documentés, ses romans font découvrir des mondes inhabituels, peu connus ou fréquentés du grand public. Elle décrit avec une précision chirurgicale les modifications de l’organisme des apnéistes, les adaptations nécessaires pour résister à l’absence de respiration donc d’oxygène pour le cerveau. On ne peut qu’être admiratif face à la capacité d’adaptation incroyable du corps humain, mais aussi à l’aptitude du cerveau qui s’ajuste aux pires déviances, celle-ci prises dans tous les sens du terme.

Si les personnages masculins occupent une place honorable, bien que pas toujours à leur avantage, elle met en avant des femmes remarquables, des héroïnes particulièrement fortes face à l’adversité.

Une fois encore Sonja Delzongle offre un récit qui sort de l’ordinaires par son thème, par la galerie des individus qui l’anime et par la tension qu’elle sait faire monter jusqu’à un final brillant.

serge perraud

Sonja Delzongle, Apnée, Fleuve noir, coll. Thrillers, février 2025, 544 p. – 22,90 €