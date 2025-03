Sherlock Holmes torna in tivù, ecco dove inseguirlo a Londra (Holmes revient à la télé, c’est là qu’on le poursuit à Londres)

La Stampa

13 Febbraio 2025

di Marco Moretti

Sherlock Holmes è un personaggio immaginario inventato dalla penna di Arthur Conan Doyle e sviluppato attraverso 55 racconti in gran parte ambientati a Londra, in parte adattati nella famosa serie tivù della BBC. Come si fa a disegnare l’itinerario di un personaggio immaginario? ‘Elementare Watson’ risponderebbe il famoso detective: attraverso i luoghi dell’investigazione immaginaria narrati da Doyle. E perché ne parliamo proprio oggi? ‘Elementare Watson’, perché stiamo per essere invasi da ben tre serie televisive prodotte da Discovery+, Amazon (Prime) e CBS. Perché tanta attenzione proprio ora su Sherlock Holmes? ‘Elementare Watson’: perché il primo gennaio 2023 sono scaduti i diritti d’autore di Doyle.

L’ufficio di Sherlock Holmes si trovava al 221B di Baker Street, un indirizzo immaginario finché al 239 della stessa via, in un palazzo georgiano del 1825, è stato aperto lo Sherlock Holmes Museum con una targa azzurra posta all’esterno che recita ‘221B Sherlock Holmes Consulting Detective 1881 – 1904’. Ci si arriva con la metropolitana scendendo alla Baker Street Station. Pochi passi e si incontra il celebre detective immortalato nel bronzo di una statua con l’immancabile pipa.

Il museo si sviluppa su tre piani. Al primo è stato ricreato nei minimi dettagli l’appartamento dell’investigatore con arredi vittoriani, la sua poltrona, la pipa, il violino, la lente d’ingrandimento, il taccuino e il diario di Watson ricolmo di appunti per risolvere i casi più intricati. Al secondo piano ci sono i locali in cui viveva la signora Hudson, la proprietaria dell’immobile da cui affittavano gli spazi Holmes e il fedele John Watson. Il terzo piano è un museo delle cere con riprodotte le più famose scene delle indagini di Sherlock: qui i selfie si sprecano. […]

traduction :

Holmes revient à la télé, c’est là qu’on le poursuit à Londres

le 13 février 2025

par Marco Moretti

Sherlock Holmes est un personnage fictif inventé par la plume d’Arthur Conan Doyle et développé à travers 55 histoires qui en grande partie se déroulent à Londres, et partiellement adaptées dans la célèbre série télévisée de la BBC. Comment faites-vous pour vous représenter l’itinéraire d’un personnage de fiction ? ‘Élémentaire mon cher Watson’ répondrait le célèbre détective : à travers les lieux de l’enquête imaginaire racontés par Doyle. Et pourquoi en parler aujourd’hui ? parce que nous sommes sur le point d’être envahis par trois séries télévisées produites par Discovery+, Amazon (Prime) et CBS. Et pourquoi tant d’attention maintenant sur Sherlock Holmes? ‘Élémentaire mon cher Watson’ : parce que les droits d’auteur de Doyle ont expiré le 1er janvier 2023.

Le bureau de Sherlock Holmes se trouvait au 221B Baker Street, une adresse imaginaire jusqu’à ce que, au 239 de la même rue, dans un palais géorgien datant de 1825, Le Sherlock Holmes Museum ait été ouvert avec une plaque bleue à l’extérieur indiquant ‘221B Sherlock Holmes Consulting Detective 1881 – 1904’. Vous y arriverez en métro en descendant à la station de Baker Street. Quelques pas et vous rencontrez le célèbre détective immortalisé dans le bronze d’une statue avec la pipe immanquable.

Le musée est réparti sur trois étages. Au premier étage, l’appartement du détective a été recréé dans les moindres détails avec un mobilier victorien, son fauteuil, sa pipe, son violon, sa loupe, son carnet et le journal de Watson rempli de notes pour résoudre les cas les plus complexes. Au deuxième étage, il y a les pièces où vivait Mme Hudson, la propriétaire de l’immeuble où Holmes et le fidèle John Watson louaient leurs locaux. Le troisième étage est un musée de cire avec des reproductions des scènes les plus célèbres des enquêtes de Sherlock : ici, les selfies sont gaspillés.[…]

frederic grolleau

https://www.lastampa.it/viaggi/mondo/2025/02/13/news/sherlock_holmes_luoghi_londra-14998803/?ref=LSHRT-SN-VIA-P26-S5-T1