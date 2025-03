Rodolphe, Leo & Bertrand Marchal, Scotland – Épisode 4

Policier, espionnage et fantastique !

Kathy Austin, qui travaille pour le MI6, est venue prendre possession du manoir que lui a légué sa grand-mère. Or cette demeure brûle juste avant son arrivée. Et des événements surprenants, étranges, l’amènent à prolonger son séjour dans cette région d’Écosse.

Lorsque s’ouvre ce quatrième tome, Kathy est confrontée à un mystérieux polyèdre qui apparaît et disparaît subitement. L’agent George Benett, un collègue, en se moquant, évoque des extraterrestres, lui révélant que dans le service on l’a surnommée Miss OVNI. Or, l’arrivée de celui-ci est source d’interrogations pour Kathy.

Deux cadavres supplémentaires sont découverts sur la plage, une femme et un homme entièrement nus, qui présentent une anomalie repérée par l’héroïne. L’autopsie de l’individu retrouvé encastré dans un mur révèle un élément inconnu de la science britannique.

Mais Kathy n’est pas au bout de ses surprises, une bonne et surtout des mauvaises quand…

Les scénaristes conçoivent une enquête policière mâtinée d’espionnage et de fantastique dont ils dévoilent, avec à-propos, les tenants et les aboutissants. Chaque album de la série, prévue en en cinq tomes, apportent quelques éléments supplémentaires, des indices faisant monter la tension et l’intérêt pour ce récit. La combinaison de ces trois types de fiction offre un potentiel d’intrigues et de péripéties. Ils ajoutent des actons plus personnelles touchant l’héroïne.

Cette dernière évolue au sein d’une galerie de protagonistes triés sur le volet, ajustés aux rôles qu’ils ont à tenir. Ainsi, on a des policiers locaux, largement dépassés, n’ayant jamais eu à traiter de telles affaires. Un scientifique majestueux toujours présent au moment opportun, un groupe d’étranges touristes qui semblent bien désemparés.

Toute l’histoire se déroule à une époque où la Guerre froide sévissait, où les moyens de communication étaient plus rudimentaires qu’actuellement. Ainsi, Kathy ne dispose que du poste téléphonique de l’auberge pour communiquer avec l’extérieur.

Cette histoire est soutenue par le dessin réaliste de Bertrand Marchal qui donne une description précise de l’Écosse. Il introduit avec brio des éléments de fantastique dans ses planches tout en servant les personnages d’une belle gestuelle et d’une constance dans leur représentation.

Sébastien Bouët assure la mise en couleur, redonnant ces atmosphères spécifiques à cette région du monde où les conditions climatiques sont souvent très humides.

Un tome qui permet d’approcher de nombreux mystères introduits dès le début et qui laisse augurer d’un final spectaculaire.

serge perraud

Rodolphe & Leo (scénario, découpage et dialogues), Bertrand Marchal (dessin et mise en page) & Sébastien Bouët (couleur), Scotland – Épisode 4, Dargaud, février 2025, 48 p. – 12,95 €.