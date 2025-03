Riccardo Moncalvo, Photographs 1932-1990 (exposition)

La nouvelle objectivité

Riccardo Moncalvo a commencé son activité dans l’Atelier de Photographie Artistique et Industrielle ouvert par son père Carlo Emilio. Depuis 1930, il devient membre de la « Subalpine Photographic Society ». En 1935, à la mort de son père, grand défenseur de la plaque de verre, il décide de passer au Leica plus confortable et fait monter sur le boîtier de l’appareil photo un corps rotatif avec trois objectifs de distances focales différentes selon les besoins.

Dans les années de l’entre-deux-guerre, ses images ont été publiées dans la revue « Luci ed Ombre », un point de référence pour la recherche photographique la plus avancée en Italie : Moncalvo s’est concentré dans ces années-là avec ses recherches sur un œil nouveau qui a très vite abandonné l’expression romantique, pour s’installer sur la géométrie essentielle du signe réalisée par la poétique de la « Nouvelle Objectivité ».

Après la Seconde Guerre mondiale, son atelier a été parmi les premiers en Italie à produire des tirages photographiques couleur professionnels, tandis qu’il a continué à participer avec succès à environ cinq cents concours nationaux et internationaux.

Il était aussi le photographe de confiance des architectes turinois qui se tournaient vers lui pour les images fréquemment publiées dans la revue « Domus ». C’est ce que raconte l’exposition et bien d’autres choses encore dont des estampes vintage de l’Archivio Riccardo Moncalvo et de collections privées, en noir et blanc et en couleur, couvrant près de 60 ans d’histoire.

jean-paul gavard-perret

Riccardo Moncalvo, Photographs 1932-1990, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Turin, février-avril /2025.