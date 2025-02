Ramona Zordini, Guidelines Routine (exposition)

Filtre et infusion

Photographe artiste visuelle basée à Brescia, Ramona Zordini crée des clichés qui sont délicats, oniriques, parfois effrontés et presque obscènes. Ses projets sont exposés en Italie mais aussi publiés dans des magazines tels que Hi fructose Magazine, Uno kudo, ZOOM Magazine et pour des couvertures de livres et affiches de films. Elle a remporté le prix Julia Margaret Cameron 2024 alternative process à l’ANalog Sparks Award.

Une telle recherche artistique découle du médium photographique, imposant d’emblée la nécessité d’éliminer les limites spatiales et mentales des œuvres photographiques carrées et bidimensionnelles. Travaillant principalement sur le concept de changement, de transformation psycho-physique, attirée davantage par le fait d’être marquée et modifiée par le temps que par le processus achevé, elle utilise l’art pour explorer ses propres boîtes fermées et les découvrir.

Ces dernières années, dans une tentative de dépasser les frontières spatiales, elle a combiné la photographie corporelle avec la couture, la gravure, le dessin et, au cours des quatre dernières années, avec le cyanotype qui est devenu sa technique préférée. Grace à cette technique, elle voudrait que l’imperméabilité des choses touche à toutes les sensations, « sans qu’elles ne filtrent parfois mon être et ne m’étourdissent, me laissant imploser pour remplir une boîte de reconstitutions décomposées et réinventées à mon image et à ma ressemblance », précise-t-elle.

Le terme est ambigu, le lieu est ambigu, le geste, la pensée, vos yeux perdus à l’intérieur d’un « moi » qui est sans entrée. C’est un éternel moment de transition, et la créatrice d’ajouter : « rien n’est comme hier, le filtre a besoin d’être nettoyé. »

jean-paul gavard-perret

Ramona Zordini, Guidelines Routine, Portofolio, 2025, Fondation VASA.