Rachele Ferrario, Regina di Squadri

La belle guerrière

Pionnière de l’art et de la vie, femme libre dans un monde qui laissait peu de place aux femmes, Palma Bucarelli a contribué à imposer l’idée moderne du musée et a représenté un modèle unique d’émancipation des femmes.



Rachele Ferrario la présente telle qu’elle fut : « Femme de grand charme et de caractère, aux yeux glacés et aux cheveux peignés comme Greta Garbo, amoureuse de la beauté sous toutes ses formes, des expressions sublimes de l’art au design, en passant par la haute couture ». Et cet essai prouve qu’elle a traversé le XXe siècle en laissant une marque indélébile. Dès 1933, à l’âge de vingt-trois ans, inspectrice de la galerie Borghèse, elle fait preuve de détermination dès le début : Mussolini convoque tous les surintendants d’Italie, elle ne se présente pas, et elle défend cette position indépendante pendant toutes les années du régime.



Dès les premiers bombardements alliés de la capitale, elle entreprit de sauver le patrimoine de la Galerie nationale d’art moderne. Et après la guerre, Palma doit faire face à une société conservatrice et culturellement arriérée. En tant que femme, elle a eu du mal à imposer ses décisions (souvent refusées).

Voulant acheter le chef-d’œuvre de Boccioni, The Rising City – œuvre symbolique du futurisme aujourd’hui au MOMA de New York -, sa négociation fut bloquée, l’état arguant qu’« il n’y a pas d’argent à jeter dans des bêtises »... Mais elle ne s’est pas découragée et a fréquenté les artistes italiens les plus brillants. Et elle put compter sur le soutien d’amis et prétendants dont Paolo Monelli, qu’elle épousa dans les années soixante, Vittorio Gorresio, ami de jeunesse et toujours amoureux d’elle, et Giulio Carlo Argan qu’elle aima dans ses années , professionnelles difficile.



Pour ce parcours impressionnant, Rachele Ferrario présente un essai remarquable. Et elle montre qu’une telle femme a changé la façon des représentations de monde et la vie artistique italienne.



jean-paul gavard-perret

Rachele Ferrario, Regina di Squadri, Mondadori, 2024, 352 p. – 22,00 €.