Le farceur enjoué

Pierpaolo Ferrari est né et a grandi à Milan, ville dans laquelle il a cultivé sa passion pour l’art et la photographie. En 1994, il se spécialise dans la publicité photographique et collabore avec les plus grandes agences telles que BBDO et Saatchi & Saatchi. Il travaille alors pour de grandes marques parmi lesquelles Nike, Audi, Mercedes, Campari, BMW, Sony, Heineken, MTV…

En 2006, il réalise avec Federico Pepe « Le Dictateur », un magazine sur l’art et le luxe qui publie les oeuvres d’artistes et photographes du monde entier. A présent, il photographie des célébrités pour le Vogue Homme et il dirige la dernière campagne d’Emporio Armani et Kenzo. Depuis environ 3 ans, il collabore également avec l’artiste Maurizio Cattelan sur « Toilet Paper » un magazine semestriel de photographies au caractère créatif et irrévérencieux.

Ce magazine lui offre l’opportunité d’explorer le potentiel du portrait et d’en changer radicalement les codes. Lorsqu’il n’est pas derrière la caméra, on peut – dit-on – l’apercevoir en train de surfer au Costa Rica… Mais dans Toiletpaper n°17, chaque photographie est née d’une idée simple. Elle combine le vernaculaire de la photographie commerciale avec des images étranges, créant un monde de récits ambigus et surréalistes.

Rappelons enfin que les images de Toiletpaper ont été publiées dans les magazines d’art internationaux les plus importants et ont été incluses dans des éditions spéciales de magazines tels que Vice et Hunger.

jean-paul gavard-perret

PierPaolo Ferrari, Toilet Paper, n°17, Damiani, Milan, 2025, 40 p. – 17,00 €.