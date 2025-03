Olivier Peru & Umberto Giampà, Titans – T03 : Ariane

Quand Ariane se révèle…

Lorsque les dieux ont vaincu les Titans, certains ont été emprisonnés, soumis à des tortures d’un grand raffinement. Pour échapper aux tourments que les dieux s’amusent à faire subir à des héroïnes, celles-ci n’ont d’autres issues que de s’allier avec un Titan. Ce fut le cas d’Iris, cette guerrière invaincue de Sparte, d’Asia, une princesse de Delphes, dans les deux précédents épisodes. (Oxymore – 2024)

Ce troisième tome de la série met en scène Ariane, celle qui permit à Thésée de vaincre le Minotaure grâce à son fil.

C’est à la cour de Dionysos que Yko, un nain, un frère d’Ariane, est sommé de raconter l’histoire de sa sœur après qu’elle ait aidé Thésée. Après avoir tué le Minotaure, Thésée entraîne la jeune femme. Mais, après une nuit d’amour, le héros l’abandonne sur l’île de Naxos.

On la retrouve en Crète quand un messager d’Hadès, le dieu des Enfers, vient chercher les âmes de ses deux garçons, des adolescents qui se meurent. Cela, Ariane ne peut l’accepter. Elle ne veut pas laisser les Enfers prendre ses enfants. Après une longue fuite, elle n’a d’autre possibilité que se battre. Pour cela, elle va chercher de l’aide chez Agamemnon à Mycènes. Là, elle obtient qu’il partage son secret quant à sa force titanesque. Celle-ci vient d’Hypérion qui, enfermé dans une cage, dans l’obscurité, ne peut plus tirer sa force du soleil. Qu’à cela ne tienne pour cette mère prête à tout…

Cette série donne une vision bien négative des dieux de la mythologie, des criminels plus vils que certains humains. Elle montre aussi la puissance de l’amour maternel, ces femmes prêtes à défier les plus grandes puissances pour protéger et sauver leurs enfants.

Cet album bénéficie d’un travail graphique époustouflant que se partagent Andrea Cuneo pour le storyboard, Umberto Grampà pour le dessin et Arif Prianto pour les couleurs. Si le dessin est réaliste à souhait, la mise en page est hardie et les couleurs identifient parfaitement les différentes atmosphères du récit, des séquences antérieures au récit principal. Les personnages sont magnifiques et les décors à l’avenant. Les créateurs mettent en lumière des paysages d’une grande beauté, faisant ressortir les dimensions colossales de constructions. Les péripéties se déroulant aux Enfers sont superbement mises en images.

Un album étonnant par l’imagination déployée par le scénariste pour développer une telle intrigue à partir d’une héroïne qui n’a jamais eu un rôle épique, même s’il a été déterminant. Cette histoire est portée par des planches d’une grande force narrative et servie par une belle inventivité.

serge perraud

Olivier Peru (scénario), Andrea Cuneo (storyboard), Umberto Giampà (dessin) & Arif Prianto (couleurs), Titans – T03 : Ariane, Éditions Oxymore, coll. Fantasy antique, janvier 2025, 56 p. – 16,50 €.