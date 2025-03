Nadine Monfils, Les folles enquêtes de Magritte et Georgette – T.08 : Pataquès à Cadaquès

Au cœur de l’univers surréaliste de Dali

Pour cette nouvelle enquête, la romancière choisit de faire voyager ses héros jusqu’en Espagne, dans la région proche de la frontière avec la France, où habite Salvador Dali.

Alors que René Magritte, à Bruxelles, part faire pipisse à Loulou, sa chienne, le facteur manque le renverser. Il a une lettre portant, au dos, un dessin de moustache et la signature de Dali. Celui-ci, connaissant l’appétence du couple pour les enquêtes policières, lui demande de venir à Cadaquès. Un meurtre, inspiré de l’un de ses tableaux, a eu lieu près de chez lui. Le cadavre était installé sur une croix comme dans sa peinture du Christ de saint Jean de la Croix. Si René ne veut pas y aller, Georgette est ravie et ce que femme veut…



Il s’avère que le crucifié est le curé de Cadaquès et Georgette va prendre la température du côté de l’église de Santa Maria. Ce qu’elle apprend lui donne matière à réflexion. C’est le fils de touristes qui va découvrir le cadavre d’une femme nue, installée dans la même position que Personnage sur les rochers, une peinture de Dali.

Outre les logorrhées délirantes du peintre, les meurtres, inspirés de ses tableaux, continuent…

Dans la petite cité portuaire de Cadaquès, tout près de Port Lligat où le peintre surréaliste a choisi de demeurer, sa présence tapageuse, sa renommée, amènent une population interlope. Des habitants jugent sa présence inconvenante, mais de là à assassiner !

Si Nadine Monfils déroule une intrigue bien attractive, elle enrichit l’enquête de ses deux limiers amateurs d’un véritable feu d’artifice d’anecdotes sur Magritte et son couple, sur Dali, ses relations avec Gala. C’est un véritable festival de remarques, d’observations, de précisions sur des faits, des situations, sur ces deux peintres de génie.

Elle fait référence à nombre de personnages authentiques, aux amours de Salvador et de Gala, l’épouse de Paul Éluard. Ce couple était venu rendre visite au peintre et le poète est reparti seul car Salvador a eu un coup de foudre pour Gala, coup de foudre réciproque.



L’auteure livre un portrait fouillé de Dali, ses fantasmes, son enfance, ses délires paranoïaques, ses désirs érotiques et une approche de quelques-unes de ses œuvres.

Avec cette nouvelle enquête, Nadine Monfils fait entrer dans la vie de ces protagonistes célèbres, détaillant leur existence, leurs fractures et les fêlures qu’ils ont portées tout en livrant une belle enquête riche en rebondissements.

serge perraud

Nadine Monfils, Les folles enquêtes de Magritte et Georgette – T.08 : Pataquès à Cadaquès, Robert Laffont, coll. La Bête Noire, mars 2025, 216 p. – 14,90 €.