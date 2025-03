Luigi Notarnicola,"Peli di vita" (exposition)

Un artiste au poil

Luigi Notarnicola est né à Mottola. Après ses études à l’Académie des Arts et des Nouvelles Technologies de Rome, est retourné vivre dans les Pouilles. Il peint et réalise des estampes alternant l’art numérique avec la peinture, la souris avec le pinceau. Ses images représentées se matérialisent comme des signes iconiques, sans nuances, détails ou artifices et après un long processus de mise au point : peu d’éléments émergent mais ceux qu’il retient sont nécessaires.

Dans cette exposition, Luigi Notarnnicola mêle des éléments de la vie quotidienne avec une touche de poésie. Le terme « poil » suggère quelque chose de petit, apparemment insignifiant ou négligeable, mais qui fait aussi partie intégrante du corps et donc de la nature humaine. Associé au mot « vie », le concept s’enrichit : même les plus petits détails, souvent considérés comme insignifiants, sont des éléments fondamentaux de l’expérience de vivre.

L’artiste propose une réflexion intime et viscérale sur le thème du corps, de la vie quotidienne et de la fragilité humaine. Les poils deviennent un élément symbolique, une trace d’expérience et de mémoire corporelle, mais aussi comme un symbole de la présence humaine dans sa forme la plus naturelle et la plus vulnérable.

Chaque œuvre exposée se dresse comme un fragment de ce récit, invitant le visiteur à se confronter à la vérité intrinsèque de la condition humaine, faite d’imperfections, de signes indélébiles et d’expériences partagées De plus, l’approche de Notarnicola, avec son langage brut et immédiat, vise à dissoudre les barrières entre le sujet et l’observateur, en stimulant un dialogue qui va au-delà du visible de notre humanité commune.

jean-paul gavard-perret

Luigi Notarnicola, Peli di vita, Galleria Pavart, Rome, 2025.