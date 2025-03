Jean-Paul Gavard-Perret & Sylvie Aflalo‐Haberberg, A deux, par deux

L’amour en éclats de langage

Il y a des livres qui s’imposent comme une respiration nécessaire, une immersion où le langage s’emploie à creuser le réel, à le fissurer, à en révéler les failles et les vertiges. À deux, parts deux est de ces textes qui capturent l’essence d’une relation dans une matière vibrante, un corps-à-corps de mots où l’écriture elle-même devient territoire d’embrasement.

Jean-Paul Gavard-Perret déploie ici un jeu d’échos, un dialogue incessant entre le dire et l’indicible, le désir et l’absence, l’attente et l’étreinte. Chaque page est une pulsation du temps amoureux, où l’un et l’autre s’éprouvent dans un espace mouvant, tour à tour aimantés et disjoints, se cherchant dans l’enchevêtrement du verbe et du silence.

Loin de la linéarité d’une narration classique, le texte s’offre comme un kaléidoscope de sensations, une langue qui oscille entre lyrisme et vertige, entre précision anatomique et dérive poétique. On y trouve la brûlure du manque, l’éveil du toucher, le vertige de la chair, mais aussi cette étrange lucidité propre aux amants conscients de leur finitude.

Le lecteur se laisse porter par ces fragments d’amour, où chaque phrase tend vers l’autre comme un geste suspendu. Il y a du murmure et du cri, de la danse et de l’ivresse, une tension permanente entre l’excès et la retenue. Tantôt caresse, tantôt morsure, la prose de Gavard-Perret révèle la puissance d’un amour qui ne cesse de se réinventer au gré des pages.

À deux, parts deux est un récit incandescent, une célébration du langage amoureux dans ce qu’il a de plus charnel, de plus absolu. Un livre où le désir s’écrit en éclats de phrases, où l’absence se creuse dans les interstices du silence, et où la rencontre, toujours, se joue à la lisière du possible.

Les photos de Sylvie Aflalo-Haberberg parsemées dans ces pages répondent comme un écho à la sensualité des paroles, aux braises des écrits, et intensifient le délice de la lecture.

amalia achard

Jean-Paul Gavard-Perret & Sylvie Aflalo‐Haberberg, A deux, par deux, Éditions Pourquoi viens-tu si tard ?, 2025, 78 p. – 13.00 €