A bicyclette

Enrica Viganò, commissaire d’exposition, rappelle qu’en 1948, Ladri di biciclette sortait au cinéma. Un an plus tard, Fausto Coppi devenait un héros national après sa victoire au Tour d’Italie. À l’époque de la reconstruction d’après-guerre, le vélo était un symbole de résilience et de progrès. Et pour cette exposition organisée par ADMIRA, l’événement coïncide avec la 18e étape du 108eme « Giro d’Italie ». Il passera par Cesano Maderno le 29 mai. Ce sera l’occasion au Palazzo Arese Borromeo d’un voyage à travers 88 photographies emblématiques de 35 photographes, issues de collections privées et d’archives. Elles offrent un aperçu d’une époque où le vélo était un élément essentiel de la vie quotidienne.

Se découvrent entre autres la collection Guido Bertero de Turin, la plus importante collection de photographie néoréaliste. Autre témoignage exhumé : la collection d’Itadi Bianchi de Los Angeles, qui a tragiquement perdu la plupart de ses photographies lors des incendies dévastateurs de Los Angeles en janvier dernier.

L’exposition fait écho donc aux émotions du film légendaire de Vittorio De Sica, mais aussi aux exploits des « campionissimi » italiens, figures marquantes de leur époque. Cette performance plastique prouve néanmoins que la passion du cyclisme reste forte, comme en témoignent les millions de personnes qui suivent le « Giro » chaque année.



Jean-paul gavard-perret



Ladri di biciclette – Photographies du néoréalisme dans la renaissance italienne. Exposition Palazzo Arese Borromeo, Cesano Maderno, du 15 mars au 2 juin 2025.