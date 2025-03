Le voyageur

Errant pas excellence, Vernet fait un art de sa contemplation infatigable. D’autant que chez lui agit comme un rabot. Ses textes, fragments d’esprit, deviennent des « copeaux » enlevés du dehors pour nourrir sa maison de l’être. Tour se passe ici comme s’il n’y avait plus de paroles à proférer : « Je peux et sais enfin me taire. Je puise l’encre dans le dernier silence. Désormais, le Dehors est un soleil écrivant tous les livres à ma place. »



Celui-ci est le dernier, et comme souvent il est le fruit et la conséquence de ses voyages. Après la Syrie et l’Afrique, ses « copeaux » se sont accumulés, ici pendant trois années de vagabondages dans les paysages hivernaux des Balkans. Comme toujours, l’écriture du poète retient ce que ses yeux voient. Des phrases de lumière sont tirées de l’ombre de l’existence et des clameurs du monde.



Vernet se place ainsi devant l’envol des oiseaux, la musique de l’herbe et les humeurs de la mer. Il se prend parfois pour un animal ou un volatile – chevreuil ou hirondelle. Mais c’est pour mieux picorer ou brouter dans la nature ces fragments. Ils célèbrent la symphonie de l’instant en une danse fugace, la vie se consume.



Afin d’y parvenir, Joël Vernet écrit à la pointe de l’œil et l’oreille en écoute sur les abîmes avec un sens de l’aigu. La sensibilité extrême pour la ligne la plus fine, le goût d’inciser le soupir du vent afin de voir dedans, le jeu des interstices permettent après une phase contemplative la création de textes qui semblent venir d’un coup. Les mots se calent à leur juste place dans une telle poésie



Chaque rencontre, regard, remous est le langage immobilisé, là où – fidèle à un de ses titre : L’oubli est une tâche dans le ciel – Vernet rassemble les signes du monde qu’il fait siens même si, à partir de l’image de la vie, il fait de sa poésie un interminable journal inachevé, inachevable.

jean-paul gavard-perret

Joël Vernet, Copeaux du dehors, illustrations de Vincent Bebert, Fata Morgana, Fontfroide le Haut, 2025, 144 p. – 25,00 €.