Jean-Pierre Pécau & Leo Pilipovic, Les Reines de Sang – Elisabeth Bathory : La comtesse sanglante

À l’origine d’un mythe…

On peut compter sur Jean-Pierre Pécau pour offrir à ses lecteurs des récits historiques fort documentés et aux sujets variés. Avec ce volume consacré à cette dame qui participa à la naissance du mythe du vampire, il signe sa quatrième incursion dans cette série.

Elisabeth est née le 7 août 1560. Elle fait partie de la famille des Bathory, une lignée noble de Transylvanie, dont les membres ont toujours eu une réputation sulfureuse. Elle a un rapport fusionnel avec sa tante, Klara Bathory, une femme qui aime le sang. Elle l’initie au meurtre rituel en compagnie de l’empereur Rodolphe qui gouverne depuis Prague.

Alors qu’elle est dans sa quinzième année, Elisabeth Bathory est mariée avec le comte Ferenc Nádas, surnommé le Chevalier noir. Sitôt le mariage célébré, les époux prennent la route d’une forteresse sinistre. La nuit de noces passée, Ferrenc part guerroyer contre les Turcs. Elisabeth se retrouve seule et, se rappelant les leçons de sa tante, commence sa série de crimes…

Avec cette comtesse, la série s’enrichit d’un élément particulièrement vénéneux. Si l’Histoire a retenu quelques faits, il semble que ce ne soit que la partie émergeante de l’iceberg : cette criminelle a, à son actif, un nombre considérable de meurtres. Elle tuait des jeunes femmes, des paysannes attirées par la promesse d’une vie meilleure car, hantée par la peur de vieillir, elle utilisait leur sang pour pallier les effets de l’âge. Entourée de complices dévouées, il fut difficile de réunir toutes les preuves nécessaires à un juste châtiment. Ce n’est qu’en 1611 qu’un tribunal émet une sentence. Elle meurt en 1614 à l’âge de 54 ans.

Leo Pilipovic assure un dessin on ne peut plus réaliste avec une mise en page assez classique. Avec pragmatisme, il installe les décors, de gracieuses vues de bâtiments, et anime une belle série de protagonistes, n’omettant pas des actions intenses.

La mise en couleurs de Silvia Fabris, par le choix de ses teintes, accompagne avec justesse, les différentes ambiances.

Avec ce personnage de légende, la saga compte une nouvelle dame qui, à sa manière, a marqué son temps et qui continue d’interroger. Un album qui se lit avec un grand intérêt.

serge perraud

Jean-Pierre Pécau (scénario), Leo Pilipovic (dessin) & Silvia Fabris (couleurs), Les Reines de Sang – Elisabeth Bathory : La comtesse sanglante, Delcourt, coll. Histoires et histoires, janvier 2025, 56 p. – 15,95 €.