Des nouvelles des particules élémentaires

Ici, le « Qui vive » éclate dans la parole et l’imaginaire libre là où le texte de Rambour devient un voyage épiphanique. Loin d’une littérature qui archive le passé, se découvrent des surprises de sites plein de mystère sur une forme de planète bleu. L’imagination du poète sort de ses entrailles, une jeunesse littéraire dégazée de tous miasmes. Une dévitalisation a lieu loin de ce qui est par un tel survol dans « la filandre de multiples viandes » comme dans « le tissu de fils d‘araignée ». Dès lors, envisageons une sphère et une trajectoire loin des modèles et qui échappent au bal des assassins de la poésie et de la littérature.

De nouvelles particules élémentaires s’arrachent du réel en une étrange biosphère dont l’énergie d’un auteur « mage » et maître de l’épiphanie, loin des contraintes et gravitations. Un nouveau puzzle change le monde en ce transfert en ponts suspendus sur l’abîme, où tout ce qui s’oppose à une sorte de légèreté ou le « bleu roi » – ciel ou terre qu’importe – propose une composition globale.

jean-paul gavard-perret

Jean-Louis Rambour, Bleu roi, éditions Les Lieux Dits, coll. Parallèles croisées, Strasbourg, 2025, 94 p. -15,00 €.