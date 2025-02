Jacques Sojcher, Brevet d’innocence

Pour Jacques Sojcher, il faut énumérer pour couvrir l’horreur, appeler par leurs noms tous les corps et voix des rencontrés et des aimés, se vautrer dans leurs souvenirs et retrouver le sens qui s’y dérobe. De ce terreau mémoriel, jaillissent quelques défenses pour encourager celui qui reste mais que la perte affecte.