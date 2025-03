Dégénérescence et impuissance

Ce livre relate l’histoire poignante d’un homme ayant perdu sa femme, Claire, qu’il aime profondément suite à une sclérose amyotrophique latérale, aussi appelée la maladie de Charcot. La technologie lui permet en effet de la « ressusciter » sous la forme de ce que l’ on suppose être une sorte d’androïde.

L’auteur, tout au long du récit jongle entre le passé et le présent. Ce passé parfois heureux, commun, évoque les souvenirs, les habitudes qui s’installent et rassurent dans un couple. Puis arrive la maladie. Le combat contre cette maladie est intense. On prend conscience de la force physique mais surtout psychologique nécessaire pour faire face aux épreuves de cette maladie dégénérative.

Le présent, quant à lui, surréaliste, dans lequel le personnage principal tente, grâce à la technologie, de combler le vide laisser par Claire, lui permet de retrouver l’être aimé grâce à une nouvelle « Claire » ressemblant en tous points à la « vraie ». Cependant, la présentation à la famille rend les rapports avec son fils Grégoire difficiles.

Les rapports à la mort, les sentiments sont décrits de manière subtile et délicate. Les moments du passé sont tendres et douloureux. On plonge et on lit avec émotion et compassion les pages dédiées à cette lente dégénérescence du corps humain, à la lente agonie de Claire et l’impuissance de son entourage. L’effroi de voir la femme, la mère s’amenuiser de jour en jour est parfaitement retranscrit.

En revanche, les passages du présent concernant ce nouvel « être » programmé qui entre dans la vie du personnage principal trouvent difficilement leur place et traînent en longueur. Le décalage entre le récit de la maladie (la réalité) et l’acclimatation de la nouvelle Claire (la science-fiction) est trop important et en devient gênant. Le bilan d’ensemble est donc mitigé.

ophélie heurtebize

Ian Soliane, Après tout, éd Jou, avril 2024, 128 p.