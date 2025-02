Giuseppe Pino, The Way They Were– Portraits & Stories from the 20th Century

Poursuiveur et lauréat



Photographe milanais célèbre pour ses portraits de figures du jazz, Giuseppe Pino réunit 250 photographies de visages de célébrités qui ont marqué le XXe siècle. Citons de Vladimir Nabokov à Giorgio Armani en passant par Andy Warhol et Frank Zappa.



Giuseppe Pino commença à photographier en 1962 pour le magazine Panorama, où il travaille pendant sept ans à la réalisation de couvertures. Dès1973, il s’installe à New York où il vit pendant de nombreuses années dans l’effervescence de la scène jazz, saisissant ses moments les plus intimes, capturant des icônes telles que Miles Davis, Bill Evans, Dizzy Gillespie et Ella Fitzgerald.



Au-delà de ce travail pour lequel il est resté célèbre, il a exploré d’autres genres, le nu, la mode ou la publicité, en affirmant un style toujours teinté d’ironie qui lui est propre. Toutes ses prises sont souvent affaire de bon esprit et de sensibilité (mais jamais pop ou bon marché). Elles révèlent soit le désir de transporter ou déranger le regardeur, soit de provoquer en lui un petit sourire de contentement sans pour autant le freiner dans son engloutissement quotidien.



Preuve que faire mais aussi voir des photographies est une pratique de bien-être associée à la culture « healthy » d’une société mais aussi au positivisme presque dictatorial dans le domaine des images.

jean-paul gavard-perret

Giuseppe Pino, The Way They Were – Portraits & Stories from the 20th Century, Damiani Edizioni, Milan, 2024, 288 p. – 60,00 €.