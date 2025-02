L’être et le monde

Par ce livre, Franck Doyen poursuit avec cohérence et obstination un travail engagé depuis longtemps avec entre autres et auparavant Champs de lutte (Æncrages & Co, 2014), et Collines, ratures (Ed. La lettre volée, 2016). Avec ce nouveau recueil, l’auteur insère l’être humain dans son environnement, ses éléments, ses paysages et les autres êtres vivants.



L’auteur suit ici une femme dans un espace naturel luxuriant, qui arpente l’espace entre sa cabane, sise en lisière de forêt, et la prairie environnante. Au sein de cet univers, l’animal, le végétal, les éléments prennent la parole. Si bien que tout ce ou qui parle voit sa nature se transformer. Le tout en leurs histoires, souvenirs, questionnements et intentions.

L’hybridation crée capillarité, mixage, contamination là où la matière du texte subit le même traitement et un volontaire choix d’indécision afin de mêler une sorte de ciment et d’aimantation entre diverses natures et genre, espèces et espaces. Et pour ce texte, Sylvie Sauvageon a créé, par composition et recomposition, un mur d’images (dessins, peintures…) dont l’ensemble ainsi que de nombreux détails sont reproduits dans ce livre.

jean-paul gavard-perret

Franck Doyen, Dans la prairie, Æncrages & Co, 2025, 64 p. – 21,00 €.