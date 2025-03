Femme et moteur

La sirène s’enlace au dos d’Homamoto. Mais pour chevaucher la duc hâtive, Il lui demande, afin d’aisance, de relever sa jupe et coller contre lui ses deux grains de riz dos. A tout berzingue, il tourne parfois la tête pour la nommer Ava Garde nerfs, Famotrésor ou Famamoto. Mâle & femelle gender and desire can be free floating. Car force est de le constater: sur son cycle à moteur, il craque.

Pose faite sur une aire de fête, il lui parle plus d’elle que de sa bécane tant la première n’est pas le b.a ba de son chauffe heures. Elle arrache le lierre de son cuir, libère son tronc blond et devient plus humide en crèche que la rosée sur l’herbe. Elle chasse les idées noires de son Jonas. C’est assez ou presque tant elle ne cesse d’émoustiller ses plaisirs d’essence par l’oui de ses riz-seins.

jean-paul gavard-perret

Photo Tom Munro