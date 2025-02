Feux !

Sous la direction artistique de Ben Kelway, directeur créatif d’Arena Homme Plus et de POP Magazine, et d’un essai de Devan Diaz, dont les écrits sont publiés dans Artforum, Los Angeles Times, Vogue et The Guardian, Ethan James Green présente une suite de photographies dans cet ouvrage qui sera suivi d’une exposition à la Mariposa Gallery (Los Angeles).



Photographié au cours d’une année, le dernier corpus d’œuvres de E. J. Green renverse l’idée de la femme en tant que « bombe » sexuelle et stéréotypée. Il modifie ce concept en invitant ses modèles à se styliser et incarner leur point de vue personnel sur la féminité, le glamour et le sex-appeal. Une nouvelle fois, les portraits en noir et blanc de l’artiste font mouche. Ils restent ici dans la suite de son axe de travail et toujours en privilégiant son travail de photographe avec ses sujets.



C’est aussi une manière de scénariser des femmes très repérable et appréciées dans le monde des images: les actrices Hari Nef, Martine Gutierrez, Connie Fleming, mais aussi des rédactrices de mode dont Gabriella Karefa-Johnson. Une première sélection de Polaroïds du projet a été publiée pour la première fois sous forme de zine par Dashwood Books comme première interprétation de ce projet collaboratif. Ensuite, le titre lui-même Bombshell est devenu la force motrice des journées d’habillage et de performances.

jean-paul gavard-perret

Ethan James Green, Bombshell, Baron Books, Los Angeles, 2025, non paginé – 100 $