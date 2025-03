Enzo Sellerio, Piccola antologia siciliana (exposition)

Une autre Sicile

Enzo Sellerio est né à Palerme dans une famille cultivée et cosmopolite. Son père était physicien et professeur d’université, sa mère était juive russe et professeur à l’Université de Palerme. Il a été formé dans les années ferventes de la Sicile libérée et dans la période d’après-guerre. Fondateur avec son épouse Elvira Giorgianni d’une célèbre maison d’édition, il conçut, édita des livres d’art, de photographie et inventa le graphisme de toutes les séries, et parmi elles « La memoria », sa célèbre série bleue.

Il était aussi un grand collectionneur et un interprète raffiné de son temps grâce à la photographie, discipline qu’il a pratiquée du début des années cinquante. Il a fait autorité de la culture sicilienne en tant que figure de référence pour de nombreux autres photographes, artistes, universitaires, écrivains.

Sous les commissaires : Monica Maffioli et Roberta Valtorta, l’exposition présente les noyaux fondamentaux du travail mené par le photographe en vingt ans d’activité. Il occupe une position centrale dans le domaine de la photographie néoréaliste italienne avec des paysages de l’Etna et de nombreux portraits d’artistes, d’intellectuels et d’acteurs du monde du divertissement.



Ce lieu d’exposition de Milan (ainsi que ceux de Turin, Naples et Vicence) fait partie du projet des musées dirigés par Michele Coppola, directeur exécutif de l’art, de la culture et du patrimoine historique d’Intesa Sanpaolo. Des Archives d’Enzo Sellerio est présentée une sélection de 85 photographies, pour la plupart des tirages vintage, auxquels s’ajoute une série de tirages à partir de négatifs originaux inédits sélectionnés à l’occasion du centenaire de sa naissance .

Cette petite anthologie photographique, dédiée aux lieux et aux habitants de sa Sicile, brise les stéréotypes visuels traditionnels qui ont longtemps caractérisé la connaissance de l’île. Le photographe montre des les aspects les plus réalistes, symboliques et contradictoires : des fragments de vies, de lieux, de comportements, observés avec un regard libre, nourri par l’histoire de l’art et du cinéma. Le tout avec ironie et douceur.

jean-paul gavard-perret

Enzo Sellerio, Piccola antologia sicilana, Galleria d’Italia, Milan, du 26 février au13 avril 2025.