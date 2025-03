Emanuele Parmegiani, I’m back (exposition)

L’enfant H.P.I.

La dernière production Parmegiani reste toujours le signe et la couleur de ses œuvres. Et le commissaire de l’exposition, Dambruoso, définit parfaitement son esthétique comme « un pop art très rugueux et informel et l’expressionnisme » dans un tel modus operandi.



Sa peinture est tourbillonnante, serpentine parfois, à s’épaissir en formant des treillis. Une infinité de signes se superposant reste la base de ses dessins et de ses peintures. Mais ses nouvelles œuvres picturales sont encore des explosions de couleurs qui témoignent de l’énergie inépuisable et de la puissante vision imaginative de l’artiste.



Ici, la couleur est appliquée d’une seule traite, laissant délibérément les coulures traverser la surface du tableau afin de faire vibrer toute la composition.

Et avec ses dessins en noir et blanc sur papier, Parmegiani donne un nouveau cours en de telles œuvres denses, frénétiques, à la limite du vide d’horreur le plus manifeste, alternant avec d’autres dans lesquelles, au contraire, le blanc du fond l’emporte sur le noir de la figure.



Parfois, les registres changent : ils vont de ceux, réfléchis et tragiques de « New York, Paris, Rome pendant le discours du Duce », où l’empilement des panneaux donne l’impression de foules océaniques dans les rassemblements publics », aux plus ironiques comme « The lady beauty » où la construction de la figure semble suivre les lois de la caricature, rendant le sujet représenté hilarant.

Jouant un vers de Goya, Parmegiani semble partir de rêves, de type délirant et hallucinatoire, pour parfois générer des monstres dans ses œuvres. Mais ses petits monstres n’effraient pas. Ils prennent des apparences grotesques, maladroites et ironiques qui semblent être nées plus de l’imagination d’un enfant que d’un adulte. Et c’est la force de beaucoup de ses œuvres : faire voir le monde à travers les yeux d’un enfant afin de faire ressortir l’enfant éternel en nous.

jean-paul gavard-perret

Emanuele Parmegiani, I’m back organisé par Alberto Dambruoso & Supergas Italiana, Musée de la Fondation Venanzo Crocetti, Rome, du 12 mars au 19 avril 2025.