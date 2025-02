Du plat de côte l'ascension,

(Comment devenir voyant ? )

Un tel dessous dessus avec son expression d’origine et sa première appellation, dans son orthographe correcte et originale, est toujours coutume pour le costume chic et des délicatesses. Le mot est consacré au dérèglement des sens et fait de nous ce voyant chanté par Rimbaud même s’il avait d’autres chattes à fouetter.

Contrairement à lui, nous glissons sur un lit pour nous terrer dans tous les interstices – même ceux des paupières mi-closes. Aveugle car amoureux, nous voyons clair sans être clairvoyant. Dans cette posture, nous jouons pourtant les médiums prévoyant l’avenir à défaut de voir où se pose notre prochain geste en visite guidée au Niagara ou a Kamtchatka qui pique, gratte, érige une certaine brièveté mais relative pour des contraintes génératrices à haut potentiel.

jean-paul gavard-perret

Photo : Gordon Coster