Chiara Lecca, De l’œuf à la déesse dans les chambres secrètes de Doria Pamphilj (exposition)

Dans le temps

Chiara Lecca est née, vit et travaille à Modigliana (Forlì – Cesena). Elle axe ses recherches sur la relation entre l’homme et la nature pour faire émerger la fracture opérée par la société contemporaine. Elle a exposé ses œuvres dans de nombreux musées publics et galeries privées en Italie et en Europe.



Depuis 2008, l’année de son exposition personnelle à Bergame, elle collabore avec la Galleria Fumagalli de Milan. Elle considère l’enfance « comme la seule période de temps où nous regardons le monde avec un regard atavique, où tous les paramètres donnés par la société dans laquelle nous passerons le reste de notre vie ne sont pas encore formés », précise-t-elle.



Dans cette nouvelle exposition, elle se souvient dans un cahier de devoirs d’été de l’école primaire qu’elle remplissait d’un grand bouquet de fleurs. Elle a ensuite développé un langage plus défini. L’instinct la guide vers les matériaux mais le temps les fait se transformer. « Ce qui m’intéresse, c’est de traduire la fragilité intérieure en quelque chose de réel, de physique », écrit-elle. C’est donc une manière de traduire la réalité comme Kounellis et soit de la manière la plus extrême.



La nature est définitivement une source d’inspiration pour tout son travail ? « Je trouve l’anthropocentrisme asphyxiant par rapport à la taille de la terre et des êtres vivants qui la peuplent. », ajoute-t-elle. Et une nuance ironique l’accompagne mais elle est latente dans son œuvre comme une survie, dans l’art comme dans la vie.



Actuellement, l’artiste ouvre pour la première fois à Rome les salles du XVIIIe siècle, encore partiellement habitées par la famille Pamphilj, avec onze œuvres, dont deux in situ, qui dialoguent avec des peintures du XVIIe siècle, des statues de la Rome antique, des fresques et des meubles du XIXe siècle dans un parcours lié aux quatre éléments alchimiques (Feu, Air, Terre et Eau) et aux thèmes de la création : métamorphose et transformation.

jean-paul gavard-perret

Chiara Lecca, De l’œuf à la déesse dans les chambres secrètes de Doria Pamphilj, 2025, Appartamenti Segreti Doria Pamphilj, via del Corso 305, Ospitale di Santa Francesca Romana in Trastevere, vicolo di Santa Maria in Cappella, Roma.