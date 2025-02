Casse Pipe

(Hommage à Céline)

Ignorant, je hume toute foi que le monde n’a été créé ni des dieux ni des hommes. Va donc pour le big-bang qui fut une flamme devenue vivante mais qui quoique embrasée peut s’éteindre selon des lois déterminées moins par Épicure que par les Sceptiques. Au mieux, imaginons l’époque suivante si nous échappons au cauchemar de l’Histoire. Depuis tant de temps, elle s’assassine en dialectiques et labyrinthes là où se mêlent hurlements et flâneries disruptives.



Tout s’enroule en spirale dans le noir annoncé déjà par les points de suspension céliniens. Voici la ponctuation fondamentale. Elle est utilisable à toutes variations, même pour les livrets des opéras des fous ou des gueux. Grace à elle, se touche un ordre déconstructif que désormais les tweet déponctuent en une expérience de pensée aux points morts de l’espace. Néanmoins lisibles et divisés en trois, ils cherchent sur leur possible l’incertain : quant au tissu du texte, il échoue de toute sa solidité de bronze.

jean-paul gavard-perret

Photo David Lachapelle