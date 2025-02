Noblesse oblige

Maitre virtuose de sa trilogie héraldique « Le Vicomte pourfendu », Le Baron perché » et « Le Chevalier inexistant », à sa manière Italo Calvino renouvela le roman mais chevauchant d’autres genres et souvent de style, doté d’une finesse remarquable dans la diversité de son œuvre.

Un tel Cahier de l’Herne permet de comprendre et pénétrer un monde littéraire ample et diversifié, sinon méconnu du moins édulcoré même si Calvino renouvela l’écriture à bien des niveaux. De plus, en dehors des textes inédits de l’auteur, ce corpus rassemble des témoignages d’amis (Pasolini, Ginzburg, Agamben). S’y joignent des analyses critiques de spécialistes français et italiens – Philippe Daros, Mario Barenghi, Luca Baranelli, Fabio Gambaro – et les textes d’écrivains contemporains dont Marcel Bénabou, Hervé Le Tellier, Yannick Haenel.

Souvent solitaire mais moins ermite qu’il se définissait, du cinéma à la conquête de l’espace, des mœurs nouvelles à l’enlèvement d’Aldo Moro, les articles réunis ici et pour la plupart traduits pour la première fois créent un panorama sur celui qui fut passionné par la littérature et son champ d’exploration. Sous la direction de Christophe Mileschi et Martin Rueff se retrouvent l’intelligence, la sensibilité, de Calvino mais aussi , l’érudition d’esprit et la finesse de ses appariteurs.

D’un texte à l’autre existe une émanation subtile au cœur de l’œuvre d’un tel Baron (et bien plus). Et ce Cahier, finalement, répond à la question : qu’est-ce qu’un portrait veut dire ?

Jean-paul gavard-perret

Collectif, Cahier de l’Herne Italo Calvino, Editions de L’Herne, Cahiers de L’Herne, 2024, 394 p. – 25,00€.