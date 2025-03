Bernard Plossu, Aller chez Morandi

L’esprit du lieu

Fasciné par l’œuvre de Giorgio Morandi, Bernard Plossu est entré dans sa maison à Bologne : « La cour, l’escalier, la porte… Puis entrer : la chambre, les meubles, la fenêtre. Être chez lui, là où s’est passée sa vie de tous les jours, tout simplement… Et aussi une balade dans son quartier, celui où il allait se promener, faire ses courses – sur ses traces », écrit le photographe. Il a saisi l’esprit d’un tel lieu avec foi pour montrer et faire découvrir l’univers du peintre qu’il aime tant.



Dans la maison, transformée en musée, de Morandi, Plossu, avec son Nikkomat, a créé une quarantaine de photographies. Elles dévoilent l’univers modeste, ascétique, dans lequel le peintre a vécu et créé toute sa vie, parmi ses livres et les objets qu’il a peints sans relâche.

Les aménagements nécessités pour l’accueil du public ont entamé l’esprit des lieux. Il est parfois difficile de retrouver la présence de l’artiste. Néanmoins, de telles photographies nous touchent. Parmi des amoncellements d’objets, dans sa modeste chambre-atelier se retrouvent ses vieilles lunettes rondes sur un coin du guéridon Et c’est comme si dans l’air flottait encore une odeur de cigarette mêlée aux parfums d’huile de lin et de térébenthine.

jean-pal gavard-perret

