Bellissima ester. Pourim, une histoire intemporelle (exposition)

Esther et l’Italie



Cette exposition – organisée par Amedeo Spagnoletto, Olga Melasecchi et Marina Caffiero, avec la collaboration de Sharon Reichel et l’installation conçue par Giulia Gallerani – est consacrée à la fête juive de Pourim, célébration de la joie et de la rédemption qui trouve ses racines dans la figure biblique de la reine Esther.

Divisé en quatre sections thématiques, le parcours de l’exposition se développe à travers des œuvres d’art de la Renaissance, des parchemins précieux et des artefacts historiques, qui racontent l’histoire de l’extraordinaire Esther, jeune femme qui fut capable de renverser le destin de son peuple, déjouant le plan du perfide Haman, conseiller du roi de Perse.

Cette histoire de courage et de détermination a été transmise et célébrée pendant des siècles avec des banquets, des déguisements et des représentations théâtrales, et se concentre sur le rôle des femmes, en explorant le thème du renversement du destin et de la rédemption du peuple juif.

Amedeo Spagnoletto précise l’objectif d’une telle exposition : «nous présentons une étude approfondie de la figure énigmatique et fascinante d’Esther et de la fortune qu’elle a eue dans la tradition picturale de la Renaissance ; mais nous proposons aussi un parcours dédié à la fête avec ses préceptes et ses coutumes. » Le visiteur trouve sur le phénomène de Pourim Sheni, des commémorations d’autres événements au cours desquels les Juifs ont miraculeusement échappé au danger.



L’ensemble est confronté à une lecture actuelle, contemporaine et interactive de la fête créée grâce à des modernes. « Bellissima Ester » est donc l’occasion de réunir adultes et enfants pour jouer à réinterpréter l’histoire de Pourim, mais aussi approfondir l’art, l’histoire et l’histoire sociale.

Grâce à des collaborations avec de prestigieuses institutions italiennes et internationales, l’exposition rassemble des pièces uniques : des chefs-d’œuvre de la Renaissance – tels qu’ « Esther devant Assuérus » de Jacopo del Sellaio – jusqu’à une sélection exceptionnelle de rouleaux enluminés du Livre d’Esther – dont la très rare copie du XVIIe siècle signée par Shalom d’Italia. Sont présentées aussi des photographies d’époque et des objets rituels qui racontent les traditions juives liées à Pourim.

Une section spéciale lui est consacrée avec des célébrations locales inspirées de l’histoire biblique d’Esther et établies par les communautés juives. Parmi les exemples exposés : le Pourim de Syracuse en 1405, le Shabbat des tremblements de terre de Livourne en 1742 et l’histoire de la famille de Ferrare de Leone Vita, qui a miraculeusement échappé à un incendie en 1758.

Pour compléter l’expérience de l’exposition, les illustrations de Laura Guglielmo et les installations interactives explorent l’histoire d’Esther de manière dynamique et créative, une manière de transmettre un message de résistance capable de parler avant tout aux générations d’aujourd’hui.

jean-paul gavard-perret

Bellissima ester. Pourim, une histoire intemporelle, Musée national du judaïsme italien et de la Shoah – MEIS, Ferrare, du 12 mars au 15 mars 2025