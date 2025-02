Ariane Jousse, Terreur

Une femme a quitté sa ville de Outside et sa vie quand elle a appris la disparition de M.V., une grande actrice de cinéma. Une rapide enquête ne donne aucun indice, aucune piste. Elle semble s’être évanouie dans la nature.

Cette femme est venue à Palama Beach, sur les lieux où a été tourné Terreur, le dernier film de M. V. Elle a emporté de quoi visionner ce film et, à présent, elle est tout le temps avec l’actrice. Elle se pose sans cesse les mêmes questions qui tournent autour de cette disparition. Elle regarde, par petites séquences, ce film en quête de…