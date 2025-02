Deux femmes…

Une femme a quitté sa ville de Outside et sa vie quand elle a appris la disparition de M.V., une grande actrice de cinéma. Une rapide enquête ne donne aucun indice, aucune piste. Elle semble s’être évanouie dans la nature.

Cette femme est venue à Palama Beach, sur les lieux où a été tourné Terreur, le dernier film de M. V. Elle a emporté de quoi visionner ce film et, à présent, elle est tout le temps avec l’actrice. Elle se pose sans cesse les mêmes questions qui tournent autour de cette disparition. Elle regarde, par petites séquences, ce film en quête de…

Avec ce roman qui inaugure « Ogresses », la nouvelle collection de l’Ogre, Ariane Jousse raconte une histoire de fascination. C’est celle d’une femme étouffant dans son quotidien qui, en usant de la disparition de cette grande vedette, va vouloir aller au bout d’une quête, d’une reconquête, en scrutant minutieusement les scènes de ce film, ce regard de blonde sidérante au sommet de sa carrière.

Ce récit intègre l’univers du cinéma, son glamour et ses mystères. C’est également l’approche, tout en sensibilité, de ces icônes féminines, ce qu’elles peuvent représenter, ce qu’elles peuvent dévoiler quand on veut les voir vraiment, s’attacher à les examiner.

Pour Ariane Jousse, c’est sans doute l’occasion de rendre un hommage tant aux femmes regardées qu’aux femmes qui regardent.

Ce premier roman est particulièrement impressionnant avec son intrigue d’une belle intensité, ce récit d’une femme au comportement obsessionnel pour une image de fiction, de cinéma, pour aller vers une quête existentielle.

serge perraud

Ariane Jousse, Terreur, Éditions de l’Ogre, coll. Ogresses, janvier 2025, 256 p. – 21,00 €.