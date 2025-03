Aimant si passion

Plus que les bottes, tout moteur est fait pour marcher – comme l’homme d’ailleurs : il est lui-même un appareil. Néanmoins sans les façons d’exister de chacune ou chacun, nous nous confrontons toujours à la question du Comment ça marche ?

Dans les livres de technologie, le moteur est aussi compliqué que le corps – quant aux bottes, cela l’est beaucoup moins – même si, marchant par leur bien-être, elles gardent leur apparat. Mais que plus la conservation, l’entretien et le soin du moteur assurent une sauvegarde et un principe vital. Pour nous aussi. Les deux attirent des vocations et des métiers de savoir-faire professionnels et des lieux adaptés.

De l’hôpital au garage.

Le dernier servit à protéger les voitures d’attelage et les chevaux avant de devenir mécanique. Les instruments de leur entretien ont suivi. Le garagiste est devenu médium, le sorcier médecin. Tous sont des organistes officiels de santé mécanique. Ils ressemblent à des chamans contemporains capables d’opérer dans les antres de telles intimités.

Prélats de la réparation, ils se vouent au culte de la résurrection. La main, l’ordinateur et divers outils opèrent ensemble afin de retrouver une seconde ou troisième vie. Elle marche « comme avant », dit un mécanicien. Le médecin est moins péremptoire.



jean-paul gavard-perret



Photo Man Ray