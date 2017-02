la rédaction

Siège social :

Lelitteraire.com — F. Grol­leau

Villa Azu­réa

8, rue des lucioles

06240 Beausoleil

lelitteraire.com sur

* twit­ter : https://twitter.com/lelitterairecom

* face­book : https://www.facebook.com/Lelitterairecom



Rédac­teur en chef

Fré­dé­ric Grol­leau

—> cri­tique lit­té­raire, est le direc­teur de la rédac­tion du maga­zine Le Lit­té­raire (www.lelitteraire.com) et co-producteur/présentateur de l’émission de webtv Le Lit­te­raire TV. Phi­lo­sophe de for­ma­tion, spé­cia­liste du domaine de la cri­tique de l’actualité édi­to­riale (notam­ment en matière de bande des­si­née, de science-fiction et de cinéma), il a été bap­tisé le « Pivot du web » par les jour­na­listes du Monde en avril 2000. Il est l’auteur de nom­breux ouvrages de vul­ga­ri­sa­tion phi­lo­so­phique à des­ti­na­tion des classes pré­pa­ra­toires, de plu­sieurs romans et nouvelles.

Secré­taire de rédac­tion

Ophé­lie Heurtebize

Contact

laredaction_lelitteraire@yahoo.com

(laredaction_lelitteraire[at]yahoo.com)

—>mathé­ma­ti­cienne de for­ma­tion, est pas­sion­née d’histoire et de lit­té­ra­ture. A rejoint la rédac­tion du litteraire.com en 2011.







—————————-

Res­pon­sable Romans

Agathe de Lastyns

Res­pon­sable Essais

Fré­dé­ric Le Moal

fredericlemoal72@gmail.com

Res­pon­sable Rubrique Arts et Poé­sie

Jean-Paul Gavard-Perret



—> est écri­vain et cri­tique. Il tra­vaille aussi les encres.

adresse pos­tale :

Jean-Paul Gavard-Perret

111 Quai des Allo­broges

73000 Cham­béry

Res­pon­sable Bande des­si­née

Serge Per­raud

Res­pon­sable Théâtre

Chris­tophe Gio­lito

—> enseigne la phi­lo­so­phie et la culture géné­rale. A côté de ses acti­vi­tés pro­fes­sion­nelles (décrites sur le site http://culture-generale-concours.com), il a tou­jours mani­festé un vif inté­rêt pour le théâtre. La scène clas­sique et contem­po­raine consti­tue l’un de ses prin­ci­paux loi­sirs vespéraux.

—————————

CHRONIQUEURS



Yann-Loïc André

—> Pro­fes­seur cer­ti­fié de lettres modernes. S’intéresse à la lit­té­ra­ture du XIXe s., au rire, à la presse, aux publi­ca­tions uni­ver­si­taires de lit­té­ra­ture géné­rale et com­pa­rée, aux ouvrages d’art, à la gas­tro­no­mie.



Camille Ara­nyossy

—> a passé une grande par­tie de sa jeu­nesse à l’étranger et, de la sorte, était, d’une cer­taine manière pré­dis­posé au métier qu’il exerce : il est ensei­gnant agrégé d’histoire et de géo­gra­phie, spé­cia­lisé en his­toire contem­po­raine et plus par­ti­cu­liè­re­ment inté­ressé par ce qui fonde les rela­tions inter­na­tio­nales — la diplo­ma­tie qui les orchestre. L’on sait com­bien l’enseignement mène en des lieux variés et inat­ten­dus aussi ne sera-t-on guère sur­pris de voir que l’Education natio­nale a, par ses impé­né­trables voies, conduit Camille à rejoindre la rédac­tion du Lit­té­raire pour chro­ni­quer, en fin connais­seur, quelques-uns de ces essais historico-politiques que les pro­fanes jugent sou­vent peu abor­dables pour eux mais que sa plume avi­sée se char­gera de démys­ti­fier…



Franck Bous­sard

—> Tout petit déjà, je pre­nais plai­sir à ce qu’on me lise une his­toire le soir, ou à n’importe quel moment de la jour­née. Aujourd’hui, j’aime faire par­ta­ger ce même plai­sir autour de moi. Lire c’est entre­prendre un voyage : on en choi­sit la des­ti­na­tion, mais on ne sait jamais exac­te­ment ce que l’on va y trou­ver, et quels sen­tiers notre ima­gi­na­tion va fou­ler pour avan­cer avec curio­sité, témé­rité, et par­fois avec la peur au ventre. J’espère conti­nuer ainsi long­temps le voyage au gré des émo­tions sus­ci­tées par ces pages magiques et arpen­ter de nou­veaux che­mins grâce à des plumes de talent.





Fabrice del Dingo

—> A publié des pas­tiches sous le titre glo­bal de « Ren­trée lit­té­raire » qui ont été fort bien accueillis par la cri­tique. Y figu­raient notam­ment l’inénarrable Pre­mier roman de Mar­ga­rine Peu­geot, la fille cadette de Dieu, et Les tes­ti­cules ali­men­taires de Michel Ouel­le­burne. Prix concours en 2010 pour « La tarte et le sup­po­si­toire » signé Michel Ouel­le­beurre (édi­tions de Fal­lois 2011). A publié « Mein lie­ber Sarko » d’Angela M (édi­tions de Fal­lois 2012) et “Bar­ca­rolle” (édi­tions de Fal­lois, fév. 2014) . A éga­le­ment prêté sa plume à quelques ouvrages d’auteurs à la dérive. A col­la­boré à la revue Critic@.



Mat­thias Jullien

—> Si j’avais été un spé­cia­liste de lit­té­ra­ture sud américaine je serais arrivé à lire un Cor­ta­zar jusqu’au bout j’aurais fait une thèse sur Hora­cio Quiroga j’aurais tra­duis de mes blanches mains le Mar­tin Fierro ou, a minima, j’aurais trouvé un truc un mini­mum intel­li­gent à racon­ter sur chaque bou­quin que je lis pour en faire un article sur le site du litteraire.com (ce qui objec­ti­ve­ment n’est pas le cas) bref…je vais quand même me lais­ser ten­ter par “de la grande lit­té­ra­ture colom­bienne exis­ten­tia­liste” ah ah ah ah)







Concep­tion du site

web­mas­ters

version3 Fre­de­rick de la Grolle

ver­sion 2 Oli­vier Gen­drin

ver­sion 1 Patrice Arlon

web­de­si­gners

ver­sion 3 — Fre­de­rick de la Grolle

ver­sion 2/ gra­phisme - Karol Letour­neux

ver­sion 1 — Stig Legrand

Artiste illus­tra­teur V1.0

Jean-Marie Anglès

Pho­to­graphe illus­tra­teur V1.0

Pas­cal Legrand