Mentions légales

Le res­pect de la vie privée

Les infor­ma­tions nominatives :

Vous êtes amené à nous com­mu­ni­quer des infor­ma­tions per­son­nelles en vous ins­cri­vant à notre lettre d’information ou en rem­plis­sant des for­mu­laires (par exemple “A suivre”/“follow”). Les infor­ma­tions que vous nous trans­met­tez sont à l’usage exclu­sif du site lelitteraire.com

Le trai­te­ment auto­ma­tisé des infor­ma­tions nomi­na­tives uti­li­sées par le site du litteraire.com a fait l’objet d’un décla­ra­tion préa­lable à la Com­mis­sion natio­nale de l’Informatique et des Liber­tés, confor­mé­ment aux dis­po­si­tions légales et communuataires.

Lelitteraire.com s’engage à ne pas trans­mettre à des tiers les infor­ma­tions per­son­nelles que les inter­nautes four­nissent sur son site. Celles-ci sont confi­den­tielles. L’équipe du litteraire.com s’engage à répondre à vos ques­tions sur les trai­te­ments de don­nées qu’elle opère.

Confor­mé­ment à l’article 34 de la loi N°78 — 17 du 6 jan­vier 1978 rela­tive à l’informatique, aux fichiers et aux liber­tés, vous dis­po­sez d’un droit d’accès, de rec­ti­fi­ca­tion et d’opposition aux don­nées per­son­nelles vous concernant.

Vous pou­vez à tout moment rec­ti­fier l’adresse que vous nous avez trans­mise ou vous dés­ins­crire de la liste.

Les liens

Les res­pon­sables de ser­vices en ligne qui créent des liens vers ce site sont tenus d’en infor­mer le redac­teur en chef du litteraire.com pour autorisation.

Droits d’auteur

En appli­ca­tion du Code fran­çais de la Pro­priété Intel­lec­tuelle et, plus géné­ra­le­ment, des trai­tés et accords inter­na­tio­naux com­por­tant des dis­po­si­tions rela­tives à la pro­tec­tion des droits d’auteurs, il est inter­dit pour un usage autre que privé de repro­duire, vendre, dis­tri­buer, émettre, dif­fu­ser, adap­ter, modi­fier, publier, com­mu­ni­quer inté­gra­le­ment ou par­tiel­le­ment, sous quelque forme que ce soit, les don­nées, la pré­sen­ta­tion ou l’organisation de ce site, ou les oeuvres pro­té­gées par le droit d’auteur qui figurent sur le site lelitteraire.com sans auto­ri­sa­tion écrite par­ti­cu­lière et préalable.