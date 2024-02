Par les villages (Peter Handke / Sébastien Kheroufi)

© Chris­tophe Ray­naud de Lage

Puis­santes injonc­tions d’atavisme territorial

La repré­sen­ta­tion com­mence dans le grand hall de la manu­fac­ture des œillets. On a dis­posé deux ran­gées de chaises devant le bar, mais tous les spec­ta­teurs ne peuvent pas s’asseoir. De la mez­za­nine, se répand un chant afri­cain comme une fer­vente lamen­ta­tion. Plu­sieurs langues se mêlent pour consti­tuer un dia­logue qui s’efforce de pré­sen­ter une nar­ra­tion géné­rique : le pro­pos asso­cie des faits — ténus — et des injonc­tions – puis­santes. A tra­vers une inter­ro­ga­tion sur la trans­for­ma­tion des espaces et sur la per­pé­tua­tion de la tra­di­tion, se déve­loppe le ques­tion­ne­ment exis­ten­tiel de per­sonnes qui cherchent à s’émanciper, sans jamais par­ve­nir à maî­tri­ser leur effort de sagesse pro­fane. Une fois ins­tallé dans la salle, à l’étage, on découvre une femme, une opé­ra­trice de sur­face qui lave le plan­cher conscien­cieu­se­ment, tou­jours au même endroit. Il s’agit de l’amie du frère du pre­mier ora­teur fran­co­phone, dont les répliques pré­sentent le milieu défa­vo­risé des tra­vailleurs assi­gnés à leur condition.

Les des­crip­tions qui sont faites sont des expres­sions d’aspirations pro­fondes. Il est tou­jours ques­tion d’explorer la teneur de l’existence à tra­vers l’investigation de l’aspect de nos habi­ta­tions. La ren­contre entre les membres de la même fra­trie est l’occasion d’une confron­ta­tion de classe. C’est un cri de déses­poir de ceux qui ne comptent que dans le regard — for­cé­ment condes­cen­dant – de ceux qui comptent.

On assiste à une impré­ca­tion inci­sive contre la classe domi­nante. Le pro­pos oscille tou­jours entre le nar­ra­tif et l’interprétation à voca­tion théo­rique. Une pré­sen­ta­tion acerbe de notre orga­ni­sa­tion sociale fon­ciè­re­ment dis­cri­mi­nante résulte de la confron­ta­tion impi­toyable entre les proches éloi­gnés. C’est la déré­lic­tion des struc­tures intimes qui est dépeinte ; cha­cun se cherche dans un lien qui ne laisse pas de dis­pa­raître. Les pas, les gestes élé­men­taires des­sinent des pers­pec­tives régres­sives, alors même que les per­son­nages for­mulent dans leurs invo­ca­tions comme un défi à l’avenir.

Sans cesse est res­sas­sée l’irrépressible oppres­sion ; de là émerge une sourde et pro­fonde révolte, cher­chant à se ragaillar­dir aux sources de son propre élan. Contre la tra­di­tion, contre la déter­mi­na­tion, on tend à la réso­lu­tion. Tous les membres de l’assemblée se font face, déployant un grand céré­mo­nial ; mais le phan­tasme de l’unité ne sub­siste plus que chez les pri­vi­lé­giés.

Sébas­tien Khe­roufi construit une scé­no­gra­phie enga­gée, explo­rant les frac­tures du monde, de façon tan­tôt dyna­mique, tan­tôt her­mé­tique (en rai­son d’envolées méta­phy­siques un peu gran­di­lo­quentes), n’échappant pas aux accents pas­séistes d’une pers­pec­tive éri­geant l’antérieur en idéal. Le texte de Peter Handke a ses lon­gueurs que la com­pa­gnie La tendre Len­teur ne par­vient pas à estom­per. A terme, inter­vient à contre­temps une décla­ra­tion pro­phé­tique en faveur de la doci­lité, de la dis­po­ni­bi­lité, de la proxi­mité ; en dépit de la fer­veur de la rap­peuse Casey, ce long mono­logue aux accents spi­ri­tuels détonne avec l’ensemble du spectacle.

