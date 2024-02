Frédéric Martinez, Neil Armstrong et Iouri Gagarine. Deux vies, un rêve

Deux héros de l’espace

C’est un livre ori­gi­nal, quelque peu désta­bi­li­sant, mais vrai­ment inté­res­sant que celui pro­posé par Fré­dé­ric Mar­ti­nez. Un livre d’histoire mais sans biblio­gra­phie ni notes de réfé­rence, écrit d’une manière très lit­té­raire, et qui lève le voile sur deux per­son­nages que l’on croit connaître, Youri Gaga­rine et Neil Armstrong.

Deux héros de l’espace ayant fran­chi des limites que l’on croyait impos­sibles à atteindre. Deux hommes mar­qués par le contexte de la Seconde Guerre mon­diale dans leur enfance, fas­ci­nés par l’aviation puis l’espace. Deux per­son­na­li­tés hors du com­mun, et à ce titre repé­rées par leurs supé­rieurs. Deux vies paral­lèles mais ten­dues vers le même but.

Deux pro­duits de sys­tèmes poli­tiques dif­fé­rents et en guerre. Gaga­rine, Sovié­tique convaincu qui crut au com­mu­nisme, et Arm­strong, Amé­ri­cain impré­gné des valeurs et du mode de vie d’une société en plein essor. Deux sym­boles ins­tru­men­ta­li­sés dans une guerre idéo­lo­gique et dans une com­pé­ti­tion spa­tiale rem­pla­çant l’affrontement armé et direct.

Deux vies consa­crées à la conquête de l’espace et qui bas­cu­lèrent dans une gloire mon­diale, écla­tante, dévo­rante, déstruc­tu­rante, en tout cas pour Gaga­rine, inca­pable de gérer sa célé­brité avec déta­che­ment.

Un livre en fin de compte très dense et riche en connaissances.

fre­de­ric le moal

Fré­dé­ric Mar­ti­nez, Neil Arm­strong et Iouri Gaga­rine. Deux vies, un rêve, Passés/Composés, février 2024, 240 p. — 22,00 €.