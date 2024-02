Yann & Alain Henriet, Black Squaw — t.04 : “Secret Six”

Traquée par le gang Capone et le KKK…

C’est de la légen­daire Bes­sie Cole­man que le scé­na­riste s’est ins­piré pour construire son héroïne. Cette jeune femme métisse fut la pre­mière avia­trice afro-américaine des Etats-Unis. For­mée au pilo­tage en France, elle connut un des­tin hors du com­mun.

Dans la pré­sente his­toire, Yann fait res­sor­tir l’irrépressible envie de voler de son per­son­nage. Pour satis­faire ce besoin, elle accepte toutes les pos­si­bi­li­tés qui s’offrent à elle, même si elles sont illé­gales. C’est ainsi que la Bes­sie de fic­tion tra­vaille pour la pègre, la bande d’Al Capone. Mais le scé­na­riste la confronte éga­le­ment au Ku Klux Klan, ces supré­ma­tistes blancs qui traquent les gens de cou­leur. Il intro­duit une étrange struc­ture, un groupe d’hommes influents qui veulent la peau des Capone. Et Bes­sie doit tran­si­ger avec toutes ces com­po­santes pour se gar­der en vie et assou­vir sa pas­sion de voler.

Alors qu’elle est aux com­mandes d’un avion pro­té­geant le bom­bar­dier chargé d’alcool de contre­bande de Ralph Capone, Bes­sie se remé­more une scène tra­gique vécue, lorsqu’elle était fillette, dans sa tribu Che­ro­kee. Son père avait dû tuer son meilleur ami.

Sou­dain, sous son avion, elle voit un biplan des garde-côtes de la région des grands lacs qui veut for­cer le bom­bar­dier à se dérou­ter. Elle entend le bruit d’une arme auto­ma­tique. Alors qu’elle pense fuir pour ne pas être prise, elle se sou­vient que ces appa­reils ne volent pas la nuit. Elle com­prend que c’est un coup de Bugs Moran, le concur­rent des Capone qui veut s’approprier la car­gai­son. Elle est repé­rée, on lui tire des­sus, mais elle abat l’appareil et com­prend la magouille.

Cepen­dant, quand elle rentre, elle est accu­sée d’avoir voulu dou­bler les Capone. Il faut l’intervention d’un ami pour la sor­tir d’affaire mais le soup­çon demeure. Elle se sent en dan­ger quand…

Alain Hen­riet assure un des­sin réa­liste d’une belle effi­ca­cité pour rendre la toni­cité du scé­na­rio où prime l’action. Il pro­pose une mise en page dyna­mique, exploi­tant au mieux les pos­si­bi­li­tés gra­phiques offertes par les situa­tions. Des per­son­nages fort bien cam­pés et des décors à l’avenant occupent l’espace de belle manière.

La mise en cou­leur, œuvre de Usagi, donne une dimen­sion par­ti­cu­lière aux scènes par le choix judi­cieux des teintes selon la per­ti­nence du cadre.

Ce tome clôt une série attrac­tive par cette héroïne atta­chante, par le gra­phisme fort agréable à regar­der et l’intrigue mobi­li­sa­trice à souhait.

serge per­raud

Yann (scé­na­rio), Alain Hen­riet (des­sin) & Usagi (cou­leurs), Black Squaw — t.04 : Secret Six, Dupuis, coll. “Grand Public”, jan­vier 2024, 56 p. — 15,50 €.