Mautivce Renoma, Mythologie du poisson rouge (exposition)

L’ico­no­claste “plasticien”

Pour culti­ver son mau­vais genre, Mau­rice Renoma se fait accom­pa­gner lors de ses mul­tiples dépla­ce­ments dans le monde d’un éton­nant ami de voyage. A savoir un ani­mal de com­pa­gnie des plus muets puisqu’il est en plas­tique et sur lequel l’artiste laisse pla­ner le doute : “Est-il un résidu de pétrole issu de l’industrie du plas­tique, le résul­tat à court terme de la pêche inten­sive ou encore un ami arti­fi­ciel dans notre société indi­vi­dua­liste ?”

Cris­to­bal — puisque c’est le nom de cet éton­nant pois­son rouge — dénonce l’omniprésence du plas­tique devenu fléau du monde plus par­ti­cu­liè­re­ment aquatique.

Maurice Renoma le fait se dépla­cer ici pour son expo­si­tion pho­to­gra­phique, mul­ti­mé­dia, et immer­sive dans cer­taines eaux troubles réa­li­sées à par­tir de maté­riaux de récu­pé­ra­tion. Elles et eux per­mettent la décou­verte de lieux étranges et ce, en trois espaces.

L’Aquarium de Paris pro­pose donc de décou­vrir la col­la­bo­ra­tion inédite autour des aven­tures de Cris­to­bal, le pois­son rouge en plas­tique mas­cotte du sty­liste et artiste plas­ti­cien Mau­rice Renoma. Tout est ludique, poé­tique, fan­tas­tique, fan­tasque en mêlant l’art au vivant.

Cette visite-promenade immer­sive invite le visi­teur à se ques­tion­ner sur l’omniprésence du plas­tique sous toutes ses formes et dans tous ces états. Cris­to­bal devient l’ambassadeur joyeux et décalé d’un mes­sage contem­po­rain. Le pois­son rouge plas­tique du plas­ti­cien devient le sujet des vani­tés de nos vani­tés et donc miroir de notre exis­tence autant sociale que de consom­ma­teur.

Cris­to­bal demeure donc sujet et objet d’une mons­tra­tion où émerge une réflexion sur notre monde de sur­con­som­ma­tion et de la pol­lu­tion qu’elle induit dans la scé­no­gra­phie in situ de Mau­rice Ranoma et de ses intrigues aussi dro­la­tiques qu’amères.

jean-paul gavard-perret

Mau­rice Renoma, Mytho­lo­gie du pois­son rouge. Carte Blanche à Mau­rice Renoma, Aqua­rium de Paris, du 2 mars au 3 mai 2024.