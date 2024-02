Léo, Rodolphe & Bertrand Marchal, Scotland — Épisode 3

Et les mys­tères s’épaississent…

Les créa­teurs de la série entre­mêlent dans leur intrigue polar et fan­tas­tique, espion­nage et affaires d’État. Si leur héroïne, elle –même agent du MI6, fait face à des situa­tions qui sus­citent tou­jours autant d’interrogations, ils se gardent de répondre à toutes les ques­tions qu’ils sou­lèvent, ajou­tant de nou­velles énigmes. C’est ainsi que le lec­teur suit les menées de deux groupes dont les atti­tudes laissent pla­ner un sen­ti­ment de péril, une atmo­sphère délé­tère. L’un veut s’emparer et com­prendre les fonc­tion­na­li­tés d’un engin mys­té­rieux, l’autre pos­sède des capa­ci­tés peu humaines.

L’apparition de crops circles fait venir sur place des scien­ti­fiques bien déci­dés à appor­ter des réponses à ces phé­no­mènes. Iso­lés, les habi­tants de ce vil­lage côtier vivent beau­coup en autar­cie et leurs ancêtres pra­ti­quaient des acti­vi­tés peu légales.

Kathy Aus­tin aspire à quelques jours de détente dans le vil­lage écos­sais où habi­tait sa tante chez qui elle est venue sou­vent pas­ser ses vacances. Elle veut aussi prendre pos­ses­sion de la mai­son qu’elle lui lègue.

Mais la pre­mière sur­prise est de taille. La mai­son a entiè­re­ment brûlé quelques jours avant son arri­vée. Des évé­ne­ments, com­muns et étranges, se suc­cèdent. Une jeune fille tota­le­ment dénu­dée est retrou­vée sur la plage. Des crops circles détaillés appa­raissent dans des champs. Un groupe d’inconnus, au com­por­te­ment bizarre, s’installe à proximité.

Dans ce troi­sième tome (sur cinq), des étran­gers qui pos­sèdent des capa­ci­tés peu com­munes déva­lisent la banque sans lais­ser la moindre trace. Paral­lè­le­ment, au châ­teau, des agents russes sont confron­tés à un arte­fact colos­sal.

Aidé de Benett, un agent du MI6 qu’elle fait pas­ser pour un archi­tecte venu éva­luer la recons­truc­tion de sa mai­son, Kathy se retrouve au centre de ces mys­tères et doit, mal­gré elle, enquê­ter. Mais, quand un corps humain est retrouvé encas­tré dans un mur de l’église…

La mise en images se par­tage entre Ber­trand Mar­chal pour le des­sin et Sébas­tien Bouët pour la cou­leur. Le des­sin est dépouillé, syn­thé­tique, lais­sant une large place à la cou­leur pour don­ner les volumes. Les per­son­nages sont cam­pés à l’essentiel, mais par­fai­te­ment iden­ti­fiables pour les prin­ci­paux acteurs du drame. Les décors donnent une belle idée des lieux, que ce soient les inté­rieurs, les landes…

La cou­leur res­pecte le cadre, fait res­sen­tir le cli­mat un peu rude, les pay­sages sauvages.

Un troi­sième tome qui apporte son lot d’interrogations pour une intrigue riche en rebon­dis­se­ments, qui se laisse décou­vrir avec un bel intérêt.

serge per­raud

Léo & Rodolphe (scé­na­rio décou­page et dia­logues), Ber­trand Mar­chal (des­sin et mise en page), Sébas­tien Bouët (cou­leur), Scot­land — Épi­sode 3, Dar­gaud, jan­vier 2024, 48 p. — 13,00 €.