Thierry Bodin-Hullin, Trajet Perec

Se jouer des oulipiens

Trou­blé par l’œuvre de Perec, Thiery Bodin-Hullin mul­ti­plie des hypo­thèses par­ti­cu­liè­re­ment induites par La vie mode d’emploi. D’où des seg­ments d’ouvertures emblé­ma­tiques ou obses­sion­nelles. Chaque moment se demande s’il existe un pas­sage plus fic­tion­nel mais par­fois plus tra­gique, ou à l’inverse, fan­tai­siste ou radical.

Un tel tra­jet tient du mimé­tisme et de l’introspection et sur­tout de la créa­ti­vité d’un inven­taire par­ti­cu­lier. Existe donc une sorte d’étrange voyage mais aussi d’enquête. Si bien que ce livre devient un plan­ning enri­chi de contacts et élé­ments allu­sifs.

L’auteur sait jouer de tout – jusqu’au besoin des ouli­piens (entre autres). D’où un aéro­page impres­sion­nant et cha­leu­reux dont un tel ouvrage fait boule de neige pour la vie de Perec et ses pro­jets aussi exci­tants qu’audacieux.

jean-paul gavard-perret

Thierry Bodin-Hullin, Tra­jet Perec, Edi­tions L’œil Ebloui 02/53, Nantes, 2024, 58 p. –12,00 €.