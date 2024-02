Les émigrants (W. G. Sebald / Krystian Lupa)

© Simon Gosselin

De part et d’autre de la shoah, l’inexorable déré­lic­tion des choses

Un inté­rieur ample, aux murs défraî­chis, avec des meubles hété­ro­clites : un fau­teuil confor­table, des bancs d’école, un petit lit. Un homme reçoit une lettre, dans laquelle il apprend la mort de son ins­ti­tu­teur, Paul Berey­ter. C’est mani­fes­te­ment sa per­son­na­lité qu’on va ten­ter de recons­ti­tuer.

Les sou­ve­nirs du nar­ra­teur et de celle qui semble avoir été sa der­nière com­pagne sont l’occasion de faire revivre ce local ; des jeux d’enfants se muent en scène de guerre. L’enseignant est confronté à la mon­tée du nazisme et à l’atmosphère bel­li­ciste qu’il essaye de com­battre. Face à l’antisémitisme, l’instituteur et son amie s’interrogent, se pré­parent, se séparent.

On retrouve le pro­fes­seur après la guerre, reve­nant débar­ras­ser l’appartement de la ville où il ensei­gnait avant. Il se montre inca­pable de se déta­cher de son passé et de la culpa­bi­lité de n’avoir pas su voir la Shoah. La deuxième par­tie s’ouvre par un dis­cours sur la nos­tal­gie, sur le rat­ta­che­ment à ses propres réma­nences. Puis nous sui­vons le par­cours de vie d’Ambros Adel­warth, grand-oncle du nar­ra­teur parti vivre aux Etats-Unis. Il y côtoie et y aime Cosmo Salo­mon, riche New-Yorkais qui semble habité des maux pas­sés et à venir de sa condi­tion de juif et d’homosexuel et qui finit par som­brer dans la folie.

Jus­te­ment, on se rend à terme dans un hôpi­tal psy­chia­trique qui uti­lise des trai­te­ments par élec­tro­chocs, comme en un poste avancé pour obser­ver l’inexorable déré­lic­tion des choses.