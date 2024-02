Tanti auguri John Travolta, il divo che ha fatto ballare una generazione (e volteggiare Lady Diana) (“Joyeux anniversaire John Travolta, la star qui a fait danser une génération (et virevolter Lady Diana)”

La Stampa

Tanti auguri John Tra­volta, il divo che ha fatto bal­lare una gene­ra­zione (e vol­teg­giare Lady Diana)

L’attore, che oggi com­pie 70 anni, è stato il pro­ta­go­nista di alcuni dei balli più cele­bri della sto­ria del cinema e della cultura pop. Ma il suo ballo più indi­men­ti­ca­bile è quello con Lady Diana: “È stato come vivere una favola”, ha rac­con­tato l’attore

di Giu­lia Mattioli

18 Feb­braio 2024

E stato il pro­ta­go­nista di alcuni dei balli più cele­bri della sto­ria del cinema, ma anche al di fuori dei suoi ruoli atto­riali ha rega­lato al mondo memo­ra­bili sketch dan­ze­recci (alcuni da dimen­ti­care, come l’ultima esi­bi­zione san­re­mese): John Tra­volta è una star che ha saputo coniu­gare per­fet­ta­mente il talento nella reci­ta­zione con la voca­zione del bal­le­rino. Ma c’è una per­for­mance in par­ti­co­lare che è pas­sata alla sto­ria, e, rimasta impressa nell’immaginario col­let­tivo, ha plas­mato una delle scene più ico­niche della sua epoca. Si tratta del celebre ballo con Lady Diana, che l’attore ha defi­nito “Uno degli high­light della mia vita, pro­ba­bil­mente il momento più indi­men­ti­ca­bile degli anni Ottanta”. E dunque, allo scoc­care del 70esimo anno di età dell’attore, ricor­diamo quell’evento in tutta la sua potenza scenica.

Nato il 18 feb­braio del 1954 in New Jer­sey da una fami­glia di ori­gini italo-irlandesi, John Tra­volta ha ere­di­tato dalla madre la pas­sione per le arti per­for­ma­tive. Sin da gio­vane ha intra­preso la strada della reci­ta­zione e quindi quella della danza, esi­ben­dosi in musi­cal e opere tea­trali che, non ancora ven­tenne, lo hanno por­tato a Broad­way. I primi ingaggi cine­ma­to­gra­fici arri­va­rono negli anni Set­tanta, ma è con La Febbre del Sabato Sera (1977) che John Tra­volta conobbe la fama pla­ne­ta­ria ves­tendo i panni dell’indimenticabile Tony Manero, pro­ble­ma­tico gio­vane italo-americano che ottiene la sua rivalsa sulla pista da ballo. L’anno su L’attore, che oggi com­pie 70 anni, è stato il pro­ta­go­nista di alcuni dei balli più cele­bri della sto­ria del cinema e della cultura pop. Ma il suo ballo più indi­men­ti­ca­bile è quello con Lady Diana: “È stato come vivere una favola”, ha rac­con­tato l’attoreccessivo Tra­volta sbancò di nuovo il bot­te­ghino con un’altra pel­li­cola cult che lo vede dan­zare e dare vita ad un nuovo personaggio-icona, Danny Zuko di Grease.

Quel ballo alla Casa Bianca con lady Diana

Insomma, John Tra­volta entra negli anni Ottanta accom­pa­gnato dalla fama di grande bal­le­rino, oltre che di attore, e non a caso Lady Diana, che subiva il fas­cino del cinema ed era lei stessa una brava bal­le­rina, volle dan­zare con lui. Il 9 novembre 1985, e Tra­volta, assieme a diversi altri divi del cinema, star della tele­vi­sione, royals e rap­pre­sen­tanti delle isti­tu­zioni, fu invi­tato ad una cena di gala alla Casa Bianca. Era l’epoca della pre­si­denza di Ronald Rea­gan, e l’allora first lady Nancy Rea­gan intimò a John Tra­volta che la prin­ci­pessa avrebbe avuto pia­cere di bal­lare con lui. L’attore non era asso­lu­ta­mente pre­pa­rato alla pos­si­bi­lità, ma natu­ral­mente la colse al balzo: “Era mez­za­notte”, ha rac­con­tato qualche anno fa a Esquire Mexico, “la pista da ballo era un sogno. Mi sono avvi­ci­nato a lei, le ho toc­cato il gomito, e l’ho invitata”.

“Lei si è vol­tata con quel suo sor­riso accat­ti­vante e un pochino triste, e ha accet­tato l’invito. Ed eccoci lì, a bal­lare insieme come in una favola”, aggiunge il divo. “Chi avrebbe mai imma­gi­nato che mi sarebbe acca­duta una cosa simile? Sono stato abbas­tanza furbo da impri­merla nella mia memo­ria come un momento spe­ciale, magico”. Lady Diana, che durante la serata aveva già dan­zato con Clint East­wood e con Tom Sel­leck, ha bal­lato con lui circa quin­dici minuti, durante i quali gli altri ospiti hanno las­ciato a loro l’intero pal­cos­ce­nico, ren­den­doli pro­ta­go­nisti asso­luti della serata. La prin­ci­pessa indos­sava in quell’occasione un abito lungo in vel­luto blu notte fir­mato Vic­tor Edel­stein che pas­serà alla sto­ria come il Tra­volta Dress – ven­duto all’asta nel 2019 per 220.000 ster­line e attual­mente esposto a Ken­sig­ton Palace. (…)

—–

tra­duc­tion :

Joyeux anni­ver­saire John Tra­volta, la star qui a fait dan­ser une géné­ra­tion (et vire­vol­ter Lady Diana)

par Giu­lia Mattioli

L’acteur, qui fête aujourd’hui ses 70 ans, a été le pro­ta­go­niste de cer­taines des danses les plus célèbres de l’histoire du cinéma et de la culture pop. Mais sa danse la plus inou­bliable est celle avec Lady Diana : “C’était comme vivre un conte de fées”, a raconté l’acteur

18 février 2024

Il a été le pro­ta­go­niste de cer­taines des danses les plus célèbres de l’histoire du cinéma, mais aussi, en dehors de ses rôles d’acteur a donné au monde des sketches dan­sants mémo­rables (cer­tains à oublier, comme la der­nière per­for­mance de San Remo), John Tra­volta est une star qui a su conju­guer par­fai­te­ment son talent d’acteur avec la voca­tion du dan­seur. Mais il y a une per­for­mance en par­ti­cu­lier qui est pas­sée à l’histoire, et, res­tée gra­vée dans l’imaginaire col­lec­tif, a façonné l’une des scènes les plus emblé­ma­tiques de son époque. Il s’agit de la célèbre danse avec Lady Diana, que l’acteur a appe­lée “L’un des points forts de ma vie, pro­ba­ble­ment le moment le plus inou­bliable des années 80″. Et donc, pour les 70 ans de l’acteur, nous nous sou­ve­nons de cet évé­ne­ment dans toute sa puis­sance scénique.

Né le 18 février 1954 dans le New Jer­sey d’une famille d’origine italo-irlandaise, John Tra­volta a hérité de sa mère une pas­sion pour les arts de la scène. Dès son plus jeune âge, il a pris la voie du théâtre et donc de la danse, se pro­dui­sant dans des comé­dies musi­cales et des pièces de théâtre qui, alors qu’il avait à peine vingt ans, l’ont amené à Broad­way. Les pre­miers enga­ge­ments ciné­ma­to­gra­phiques arri­vèrent dans les années soixante-dix, mais c’est avec La Fièvre du Samedi Soir (1977) que John Tra­volta connut la renom­mée pla­né­taire en revê­tant le rôle de l’inoubliable Tony Manero, un jeune homme italo-américain à pro­blèmes qui obtient sa revanche sur la piste de danse. Dans les années sui­vantes, l’acteur, qui fête aujourd’hui ses 70 ans, a été le pro­ta­go­niste de cer­taines des danses les plus célèbres de l’histoire du cinéma et de la culture pop. Mais sa danse la plus inou­bliable est celle avec Lady Diana : “C’était comme vivre un conte de fées”, a raconté l’acteur Tra­volta qui a encore trôné au box-office avec un autre film culte qui le voit dan­ser et don­ner vie à un nou­veau personnage-icône, Danny Zuko de Grease.

Cette danse à la Mai­son Blanche avec Lady Diana

En somme, John Tra­volta entre dans les années 80 accom­pa­gné par la renom­mée de grand dan­seur, ainsi que d’acteur, et ce n’est pas par hasard que Lady Diana, qui aimait le cinéma et était elle-même une bonne dan­seuse, vou­lut dan­ser avec lui. Le 9 novembre 1985, Tra­volta, avec plu­sieurs autres stars de cinéma, vedettes de la télé­vi­sion, membres de familles royales et autres repré­sen­tants des ins­ti­tu­tions, est invité à un dîner de gala à la Mai­son Blanche. C’était l’époque de la pré­si­dence de Ronald Rea­gan, et la pre­mière dame de l’époque, Nancy Rea­gan, a averti John Tra­volta que la prin­cesse aurait plai­sir à dan­ser avec lui. L’acteur, qui n’était abso­lu­ment pas pré­paré à cette pos­si­bi­lité, a natu­rel­le­ment saisi la balle au bond : “Il était minuit”, a-t-il dit il y a quelques années à Esquire Mexico, “la piste de danse était un rêve. Je me suis appro­ché d’elle, j’ai tou­ché son coude, et je l’ai invitée”.

“Elle s’est retour­née avec son sou­rire accro­cheur et un peu triste, et a accepté l’invitation. Et nous voilà, en train de dan­ser ensemble comme dans un conte de fées”, ajoute la star. “Qui aurait cru que quelque chose comme cela m’arriverait ? J’ai été assez intel­li­gent pour l’inscrire dans ma mémoire comme un moment spé­cial, magique”. Lady Diana, qui avait déjà dansé avec Clint East­wood et Tom Sel­leck pen­dant la soi­rée, a dansé avec lui envi­ron quinze minutes, au cours des­quelles les autres invi­tés leur ont laissé toute la scène, ce qui en fait d’eux les seuls pro­ta­go­nistes de la soi­rée. La prin­cesse por­tait à cette occa­sion une longue robe en velours bleu nuit signée Vic­tor Edel­stein qui res­tera dans l’histoire comme la robe Tra­volta — ven­due aux enchères en 2019 pour 220000 £ et actuel­le­ment expo­sée à Ken­sig­ton Palace. (…)

fre­de­ric grolleau

lire la suite de l’article en italien