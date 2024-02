Jules Vipaldo, Pour qui sonne le Douglas

Et puis c’est Ah !

Ami des forêts et sur­tout des hêtres d’exception, notre fores­tier engagé et écri­vant char­pente des bois de charmes et des femmes qui, des feuillus, font des chênes d’éros. Il y a d’ailleurs fort à parier qu’elles tor­tillent les glands. Vipaldo pour sa part a des bou­leaux, mais les femmes en sucent sève qui peut.

L’auteur hur­leur de la forêt de Vas­si­vières aime en consé­quence et ah la la ! de tels hal­la­lis. Et il n’hésite pas de sor­tir — tel un û– des plai­san­te­ries de der­rière les fagots. Il ne se laisse jamais abattre. Et les femmes pas plus.

Elles redressent des troncs en mats de coqs qui gagnent, le tout selon selon un tel témoi­gnage. Et qu’on le sache : fina­le­ment, le sexe c’est acier.

jean-paul gavard-perret

Jules Vipaldo, Pour qui sonne le Dou­glas, Edi­tion Der­nier Télé­gramme, 2023, 60 p.-, 12,00 €.