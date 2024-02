Jean-François Beauchemin, Le vent léger

Un livre grave et poétique

Jean-François Beau­che­min explore depuis vingt ans, dans ses romans, l’aventure humaine, les sen­ti­ments, les émo­tions, le sens de la vie et la beauté du monde. Le vent léger est son vingt-quatrième ouvrage.

À l’automne de l’année mille neuf-cent soixante et onze, une famille com­po­sée de six enfants éveillés, Enzo, Leo­nard, Zelda, Elliot, Arthur et Zénon, et de leurs parents vit une exis­tence pai­sible à la cam­pagne. La mère, sou­dain malade, devient l’objet de l’attention tendre et des soins empres­sés du père et de ses enfants affec­tueux. Ceux-ci, vis-à-vis d’elle et de la situa­tion qu’ils doivent vivre, sont à la fois graves et légers, intros­pec­tifs et expressifs.

Au récit de ce pas­sage obligé par le mal­heur et le cha­grin, s’enchevêtrent divers élé­ments ponc­tuant l’histoire récente du Qué­bec et du monde. Comme si l’aventure humaine n’était en vérité ni petite, ni grande, mais jalon­née de faits, de cou­rants, de hasards tra­giques ou fri­voles, for­mant à la fin un col­lier ou une chaîne, celle de cette exis­tence déri­soire et mer­veilleuse que nous tra­ver­sons tous.

De nom­breux cha­pitres courts apportent une réflexion sur les actua­lité des années 1970, sur la vie, la mort, la dou­leur, le tout avec un cer­tain humour.

serge per­raud

Jean-François Beau­che­min, Le vent léger, Édi­tions Qué­bec Amé­rique, jan­vier 2024, 184 p. — 18,00 €.