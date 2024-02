Christian Prigent, Chino fait poète

Chino met la gomme

Dans Chino fait poète, Prigent s’adonne à l’écriture, la folle écri­ture à la suite de quatre livres publiés chez P.O.L. Pour ce per­son­nage bien sûr alter ego de l’auteur, il y eut déjà Les Enfances Chino (2013) et à ses début, Les Amours Chino (2016) de sa vie éro­tique, Chino aime le sport et ses pas­sions phy­siques puis le superbe Chino au jar­din (2021) avec des moments très émou­vants de son existence.

dans ce nou­veau livre existe une tem­pête sous son crâne , voire un Ave C (Chino) où le lan­gage poé­tique crée une inven­tion géniale d’une éla­bo­ra­tion excep­tion­nelle, un déli­rium si peu très mince dans une dis­til­le­rie du genre. Emanent pay­sages exté­rieurs ou inté­rieurs et autre bille­ve­sées remar­quables.

Se pré­ten­dant une star, Prigent ne voit pas mieux de lui que son “corps caver­neux gavé au goé­mon”. Mais, habile, “il ne gît pas aux boues bleu cras­seux mais dans un roux de toi­sons pleut”. Tout devient alors sub­til même si le gar­ne­ment d’hier et l’écrivain par­venu d’aujourd’hui pour­rait repé­rer de l’hideux car c’est un habile homme et météo­ro­logue : “dehors la vache­rie exhale et du pétale (fou­treau) te pleut” mais pour autant qu’importe si, comme les Anglais, il pleut des chiens et des chats.

Tel un mage à son image, il sait enjtre autres que “l’alvéolé détri­tique en douce y fait des bulles qui façon spa te cha­touillent si tu tré­pignes des­sus en glous­sant”. Res­tent ainsi des manière d’ourler la voie poé­tique. Chino ne s’en prive pas.

Enfant, ado­les­cent, vieillard il résiste à tout et à ses envoû­te­ments. Cela concerne la « poé­sie », qu’elle soit rebelle ou non, manière Bau­de­laire, Rim­baud. Ducasse, Höl­der­lin , Artaud, Bataille et ribambelle.

Deve­nant patriar­cal, il libère les nœuds des manières d’être, de pen­ser, de par­ler, d’écrire, de régu­ler l’opacité, la mons­truo­sité voire les erreurs obs­cènes de la nature. Cette ivre som­ma­tion n’est com­man­dée par aucun ins­tinct spé­cia­le­ment mau­vais.

De ce qu’il faut aimer, Prigent sait taire sainte et toutes les bonnes inten­tions de l’enfer. Preuve que la poé­sie est une bonne mer (de Bre­tagne bien sûr).

jean paul gavard perret

Chris­tian Prigent, Chino fait poète, P.O.L. édi­teur, Paris, février 2024, 176 p. — 19,00 €.