Jules Verne, Voyages extraordinaires — L’École des Robinsons et autres romans

Jules Vernes et les céré­mo­nie du chaos

L’École des Robin­sons est un roman de robin­son­nade de Jules Verne, paru en 1882. God­frey, homme dés­œu­vré vit chez son oncle richis­sime. Avant de se marier avec la jeune et jolie Phina, il demande à entre­prendre un voyage en mer de deux ans. Accé­dant à son désir, son oncle l’envoie visi­ter la Nouvelle-Zélande à bord du Dream, com­mandé par le capi­taine Tur­cotte, en com­pa­gnie de son men­tor et pro­fes­seur.

Mais le navire sombre à quelques enca­blures d’une île où God­frey, nau­fragé mal­gré lui, devra apprendre à sur­vivre, orga­ni­ser sa vie et affron­ter les sau­vages. Blasé, le héros est confronté à l’école de la vie mais décou­vrira — selon la morale ver­nienne — la valeur de l’effort viril d’acquérir sang-froid et courage.

Jules Verne s’est tou­jours confronté à une sorte d’insatisfaction, par ce glis­se­ment vers le noir et le silence qui le fas­cinent et le retiennent, au moment où l’image se retourne contre elle-même. Dans un pre­mier temps dans ses romans, il a su sou­vent méta­mor­pho­ser la réa­lité en acte, plus de réa­lité en être.

Mais par-delà l’amorphie, l’inanité, l’auteur dans ces romans crée bien des drames jusqu’à l’attente dans un monde qui ne se res­sem­blera plus. L’énergie des per­son­nages est per­due, affai­blie jusqu’à une limite extrême : mais néan­moins ils peuvent rede­ve­nir for­ma­teurs et conducteurs.

Dès lors, et c’est le charme de telles aven­tures, au regard de l’existence des per­son­nages ne peut plus être envi­sa­gée qu’une errance sta­tique dans l’indéfini, l’indéfinissable. Existent tou­jours la pul­sion de la vie et ses épreuves.

jean-paul gavard-perret

Jules Verne, Voyages extra­or­di­naires — L’École des Robin­sons et autres romans, édi­tion publiée sous la direc­tion de Jean-Luc Stein­metz, Biblio­thèque de la Pléiade, n° 670, 1264 p. — 65,00 €.