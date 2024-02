Le songe d’une nuit d’été (William Shakespeare / Emmanuel Demarcy-Mota)

U ne forêt abrite de curieux échanges : face à la résis­tance des sen­ti­ments, à la jalou­sie pos­ses­sive, est tenté un double sor­ti­lège. Entre les amou­reux mal appa­riés, mais aussi entre ceux qui se cha­maillent, on tente au moyen d’un sort une conci­lia­tion des inté­rêts en s’en remet­tant à une sup­po­sée bien­veillance de la fan­tai­sie humaine. L’inversion des ten­dances don­nera lieu à une méprise, qui sera l’occasion d’un périple noc­turne dont on espère des révé­la­tions, à moins qu’elle n’en vienne à des pro­duire des confu­sions. Il s’agit bien d’éprouver (sinon de réprou­ver) la soli­dité du lien amou­reux en pro­cé­dant à une inver­sion, for­tuite ou déli­bé­rée, des pas­sions. La contin­gence des rela­tions fera aven­ture ou décon­fi­ture : car la comé­die est faite pour révé­ler le sérieux des affaires de cœur.

A son habi­tude, la troupe est alerte et géné­reuse ; elle sert le texte de façon dyna­mique, uti­li­sant tous les moyens de figu­ra­tion phy­sique et spa­tiale. Le dis­po­si­tif scé­nique est effi­cace : dif­frac­tion des volumes, déli­mi­ta­tion des espaces par le contraste entre la nuit noire et les troncs d’arbre blancs. Le bal­let éro­tique ou ago­nis­tique des corps est réussi. Mais il n’est pas sûr que la flui­dité des pro­cé­dés, la verve équa­nime des comé­diens, la cho­ré­gra­phie homo­gène s’applique avec bon­heur au cham­bou­le­ment qu’essaie d’explorer Sha­kes­peare dans cette pièce éche­ve­lée.

On consi­dère dès lors ce spec­tacle enjoué mais lisse avec le regard incré­dule du public convaincu des pro­cé­dés sans les décou­vrir ordon­nés à une inten­tion. Aussi la repré­sen­ta­tion apparaît-elle nour­rie sans par­ve­nir à se mon­trer suf­fi­sam­ment édifiante.