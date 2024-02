Tina Modotti, L’Oeil de la Révolution (exposition)

La femme révoltée

D’ori­gine ita­lienne, Tina Modotti n’a jamais cessé de fas­ci­ner au Mexique dans les années 20, pré­sen­tant une image révo­lu­tion­naire par sa conscience poli­tique. Elle a sou­li­gné sur le vif les mou­ve­ments sociaux et les inéga­li­tés mais selon son esthé­tique de repor­tages.

L’exposition ras­semble près de 240 tirages et retrace la car­rière unique de cette pho­to­graphe et mili­tante qui a connu Diego Rivera et Frida Kahlo. Sa vie a été mar­quée par cer­tains des évé­ne­ments his­to­riques mon­diaux vécus par­fois en pre­mière ligne dès que l’Italienne émi­gra aux États-Unis à l’âge de 16 ans.

À Los Angeles, en 1921, elle fit la ren­contre d’Edward Wes­ton : elle devient d’abord le modèle du pho­to­graphe, puis son amante. En 1923, ils s’installent au Mexique, où le couple ouvre son stu­dio : débute alors offi­ciel­le­ment sa car­rière pho­to­gra­phique.

Sur le plan créa­tif, elle a créé un for­ma­lisme de l’art engagé que montre cette expo­si­tion chro­no­lo­gique et thé­ma­tique.. Elle résuma son tra­vail ainsi : “Je ne cherche pas à pro­duire de l’art mais des pho­to­gra­phies hon­nêtes, sans avoir recours à des tru­quages ou à des artifices”.

jean-paul gavard-perret

Tina Modotti, L’Oeil de la Révo­lu­tion, Jeu de Paume, 75001 Paris du 13 février au 12 mai 2024.