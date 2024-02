Ils nous ont oubliés (Thomas Bernhard / Séverine Chavrier)

D es lumières et des cris d’oiseaux se répandent dans la nuit, ins­tal­lant une atmo­sphère sau­vage et lugubre. Il y a d’abord la des­crip­tion d’un fait de meurtre, res­ti­tué froi­de­ment, dans ses détails. On assiste alors à la décou­verte des corps par des explo­ra­teurs non iden­ti­fiés, peut-être des chas­seurs, qui per­mettent de plan­ter le décor d’une ancienne plâ­trière élue pour domi­cile par un héri­tier en charge de sa femme han­di­ca­pée, habité par un pro­jet de traité scien­ti­fique sur l’ouïe. Isolé, il peut uti­li­ser sa com­pagne dépen­dante comme sujet de ses inter­mi­nables expé­riences d’audition. Le pla­teau pré­sente plu­sieurs espaces scé­niques, le lieu de vie, voire de sta­tion, de la femme au fau­teuil rou­lant, un sous-sol exigu dans lequel tente de se replier le pré­tendu écri­vain, un espace syl­vestre dans lequel un mira­dor donne un peu de relief à l’ensemble. Dans la pénombre, un musi­cien per­cus­sion­niste accom­pagne conti­nu­ment le pro­pos durant le spectacle.

Séve­rine Che­vrier défait la logique dra­ma­tique grâce à un rythme qui met la nar­ra­tion en échec en pré­sen­tant un res­sas­se­ment inces­sant dans cet espace de réclu­sion et de claus­tra­tion. Il s’agit moins de résoudre l’énigme, au sens de recons­ti­tuer le crime annoncé, que d’interroger le pas­sage du temps comme une perte inexo­rable, à un rythme démul­ti­plié par les sur­im­pres­sions d’images. Dans le temps long et lourd de la per­ma­nence et de la réma­nence, s’inscrivent des moments d’urgence et d’accélération, consti­tuant comme une rumi­na­tion entre­cou­pée d’incises.

Ainsi, par la dila­ta­tion indé­fi­nie du temps de l’action, un rythme vient struc­tu­rer la durée. Le temps dés­œu­vré (ou saturé d’occupations impro­duc­tives) n’est pas vec­to­risé. Du quo­ti­dien étouf­fant enfermé découlent des moments de rup­ture via des formes de crises his­trio­niques. L’univers sonore est sem­blable à une cloche où les sons résonnent, se réper­cutent : le tempo entraîne l’enfermement. Cor­ré­la­ti­ve­ment, la répé­ti­tion de ce pré­sent conti­nué déve­loppe un pou­voir d’envoûtement. Comme si on se heur­tait aux parois du temps, on en vient à appro­cher l’absence d’issue, sinon la des­truc­tion meurtrière.